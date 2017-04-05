В Госдуме проверят убитого депутата Вороненкова на коррупционные связи

Профильному комитету поручено запросить информацию об уголовном преследовании Вороненкова в начале 2000-х годов.

Убитый в марте этого года в Киеве депутат Денис Вороненков будет проверен на причастность к коррупционным связям. Соответствующее поручение дано Комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Как отмечается в поручении, в СМИ появились материалы о том, что "Денис Вороненков оказывал покровительство бизнесмену Евгению Тростенцову за 10 тысяч долларов в месяц". При этом в 2001 году предприниматель якобы написал заявление в РУБОП о вымогательстве у него денег и вскоре Вороненков был задержан при передаче очередной суммы. Однако, по данным СМИ, благодаря коррупционным связям в прокуратуре Вороненков добился закрытия дела.

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— В связи с вышеизложенным поручить Комитету Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции запросить у Генеральной прокуратуры РФ информацию о возможных коррупционных связях бывшего депутата Д.Н. Вороненкова, а также сообщить нам, кто работал в руководстве Прокуратуры города Москвы за период с 2000 по 2003 годы, — говорится в поручении.

Полученная информация должна быть доведена до депутатов Госдумы.