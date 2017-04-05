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Опубликовано 5 апреля 2017, 09:19

Humble Bundle начал продавать игры для PlayStation

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Теперь за символическую плату можно купить игры не только для ПК, но и для консолей PlayStation.

Сервис Humble Bundle начал продавать игры для консолей PlayStation. Сейчас с очень хорошей скидкой доступны игры, которые выходили под издательством THQ Nordic.

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Humble Bundle продаёт игры для PlayStation

Фото © Wikimedia Commons

Заплатив один доллар (порядка 60 рублей), можно получить доступ к пяти играми: Deponia, Red Faction, The Book of Unwritten Tales 2, Super Dungeon Bros и ArcaniA: The Complete Tale. Все они доступны для PlayStation 4.

За 12 долларов (около 720 рублей) можно получить ещё четыре игры: Destroy All Humans! 2, Battle Worlds: Kronos, Destroy All Humans! и Legend of Kay Anniversary. Игры доступны для PlayStation 4, а последняя — и для PlayStation 3.

Заплатив 15 долларов (около 900 рублей) ко всем вышеперечисленным играм прибавятся MX vs. ATV Supercross и обе части Darksiders.

Предложение действительно 13 дней. Часть вырученных средств уйдёт на благотворительность.

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Сергей Сурепин
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