Разработчики читов для Overwatch выплатят 8,5 миллиона долларов Blizzard

Суд между разработчиком чит-программ Bossland и Blizzard подошёл к своему логическому завершению.

4 апреля 2017 года Калифорнийский окружной суд вынес решение в пользу студии Blizzard. Теперь компания Bossland, разработчик чит-программ для Overwatch, обязуется выплатить 8,5 миллиона долларов компенсации.

Blizzard выиграла суд у разработчиков читов для Overwatch Фото © Facebook/Blizzard

Ранее сообщалось, что Bossland продала 42 818 программ, которые влияли на баланс в игре. Само судебное разбирательство началось летом 2016 года.