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Опубликовано 5 апреля 2017, 11:29

Разработчики читов для Overwatch выплатят 8,5 миллиона долларов Blizzard

Фото &copy; Facebook/Blizzard

Фото © Facebook/Blizzard

Суд между разработчиком чит-программ Bossland и Blizzard подошёл к своему логическому завершению.

4 апреля 2017 года Калифорнийский окружной суд вынес решение в пользу студии Blizzard. Теперь компания Bossland, разработчик чит-программ для Overwatch, обязуется выплатить 8,5 миллиона долларов компенсации.

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Blizzard выиграла суд у разработчиков читов для Overwatch

Фото © Facebook/Blizzard

Ранее сообщалось, что Bossland продала 42 818 программ, которые влияли на баланс в игре. Само судебное разбирательство началось летом 2016 года.

Генеральный директор Bossland Зветан Лечче заявил, что его компания не может выплатить такую сумму. В скором времени он планирует обжаловать решение суда.

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Сергей Сурепин
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