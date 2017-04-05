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Регион
Опубликовано 5 апреля 2017, 10:04

Фамилии игровых журналистов использовали как промокоды GOG

Фото &copy; thegamersdungeon.com

Фото © thegamersdungeon.com

Магазин игровых ключей GOG принимает промокоды с фамилиями и названиями компаний.

Пользователи GOG обнаружили, что имена, фамилии и названия можно использовать в качестве промокодов для получения игр в сервисе цифровой дистрибуции.

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GOG принимает выдуманные промокоды

Фото © thegamersdungeon.com

Использовать можно было не только имена, но и названия студий, издательств, а также фамилии политиков. В качестве кодов работали ругательства.

Несмотря на это, сервис GOG, хоть и предлагает игру после ввода промокода, однако активировать её в итоге нельзя.

Представители GOG не комментируют ситуацию.

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Сергей Сурепин
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