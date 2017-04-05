Фамилии игровых журналистов использовали как промокоды GOG
Фото © thegamersdungeon.com
Магазин игровых ключей GOG принимает промокоды с фамилиями и названиями компаний.
Пользователи GOG обнаружили, что имена, фамилии и названия можно использовать в качестве промокодов для получения игр в сервисе цифровой дистрибуции.
GOG принимает выдуманные промокоды
Фото © thegamersdungeon.com
Использовать можно было не только имена, но и названия студий, издательств, а также фамилии политиков. В качестве кодов работали ругательства.
Несмотря на это, сервис GOG, хоть и предлагает игру после ввода промокода, однако активировать её в итоге нельзя.
Представители GOG не комментируют ситуацию.