Фамилии игровых журналистов использовали как промокоды GOG

Магазин игровых ключей GOG принимает промокоды с фамилиями и названиями компаний.

Пользователи GOG обнаружили, что имена, фамилии и названия можно использовать в качестве промокодов для получения игр в сервисе цифровой дистрибуции.

GOG принимает выдуманные промокоды Фото © thegamersdungeon.com

Использовать можно было не только имена, но и названия студий, издательств, а также фамилии политиков. В качестве кодов работали ругательства.

Несмотря на это, сервис GOG, хоть и предлагает игру после ввода промокода, однако активировать её в итоге нельзя.