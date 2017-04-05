По мотивам "Гарри Поттера" выйдет крупнобюджетная RPG

Сейчас студия Avalanche Software, ранее работавшая над играми на основе "Тачек" и "Истории игрушек", ищет разработчиков в команду. Avalanche планирует заняться ролевой игрой по мотивам "Гарри Поттера".

Разработчики из Avalanche Software нуждаются в сценаристе с глубоким пониманием игрового повествования, а также опытом работы с ролевыми играми. Также студия ищет ведущего художника, ответственного за окружение в новой игре, знакомого с движком Unreal Engine 4.