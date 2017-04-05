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Опубликовано 5 апреля 2017, 12:24

По мотивам "Гарри Поттера" выйдет крупнобюджетная RPG

Фото: &copy; КиноПоиск/"Гарри Поттер и Тайная комната".

Фото: © КиноПоиск/"Гарри Поттер и Тайная комната".

Warner Brothers планирует выпустить новую игру по мотивам "Гарри Поттера" в британском сеттинге.

Сейчас студия Avalanche Software, ранее работавшая над играми на основе "Тачек" и "Истории игрушек", ищет разработчиков в команду. Avalanche планирует заняться ролевой игрой по мотивам "Гарри Поттера".

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Серия "Гарри Поттер" получит новую игру

Фото: © КиноПоиск/"Гарри Поттер и Тайная комната".

Разработчики из Avalanche Software нуждаются в сценаристе с глубоким пониманием игрового повествования, а также опытом работы с ролевыми играми. Также студия ищет ведущего художника, ответственного за окружение в новой игре, знакомого с движком Unreal Engine 4.

Warner Brothers планирует привлечь команду к созданию захватывающего AAA-проекта.

Остальные подробности пока не раскрываются.

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Сергей Сурепин
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