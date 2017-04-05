Сергей Неверов призвал вывести из тени сферу грузоперевозок на Кавказе

Заместитель председателя Госдумы, секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов отметил, что сложности с внедрением системы учёта тоннажа автомобильных грузоперевозок "Платон" на Северном Кавказе связаны во многом с проблемой теневого бизнеса, процветавшего в этой сфере:

— Большое количество недовольных перевозчиков в Дагестане вызвано тем, что система "Платон" выводит из тени рынок серых перевозок. Ведь ни для кого не секрет, что существенная часть автомобильных перевозок на Кавказе сейчас находится в тени. Разумеется, эту проблему нужно решать, в том числе на федеральном уровне, создавать условия для того, чтобы люди начинали работать легально, сокращать незаконные поборы на дорогах и так далее.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призывал коллег по фракции "Единой России" активнее взаимодействовать с дальнобойщиками, разъясняя преимущества, которые несёт система "Платон", а также своевременно реагировать на критику и рациональные предложения по её совершенствованию.