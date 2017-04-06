В PlayStation Store началась весенняя распродажа

В онлайн-магазине PlayStation Store началась большая весенняя распродажа, во время которой можно купить многие хиты по низкой цене.

5 апреля в магазине PlayStation Store началась весенняя распродажа: многие игры для PS3, PS4 и PS Vita сейчас доступны по сниженной цене. Скидки на некоторые проекты достигают 70%.

Например, шутер от первого лица Battlefield 1 сейчас можно приобрести всего за 2199 рублей вместо 3999 рублей, командный экшен Overwatch обойдётся в 2499 рублей, а Batman: Arkham Knight сейчас стоит всего 929 рублей вместо 3199 рублей. Полный список скидок доступен на странице распродажи.

Приобрести игры по сниженным ценам можно до 26 апреля.