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Опубликовано 6 апреля 2017, 08:59

В PlayStation Store началась весенняя распродажа

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

В онлайн-магазине PlayStation Store началась большая весенняя распродажа, во время которой можно купить многие хиты по низкой цене.

5 апреля в магазине PlayStation Store началась весенняя распродажа: многие игры для PS3, PS4 и PS Vita сейчас доступны по сниженной цене. Скидки на некоторые проекты достигают 70%.

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В PlayStation Store началась крупная весенняя распродажа

Фото: © EAST NEWS

Например, шутер от первого лица Battlefield 1 сейчас можно приобрести всего за 2199 рублей вместо 3999 рублей, командный экшен Overwatch обойдётся в 2499 рублей, а Batman: Arkham Knight сейчас стоит всего 929 рублей вместо 3199 рублей. Полный список скидок доступен на странице распродажи.

Приобрести игры по сниженным ценам можно до 26 апреля.

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Станислав Погорский
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