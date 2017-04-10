Нам всем конец. Именно такой вывод приходит в голову, если почитать прогнозы учёных на ближайшее будущее. Уже к 2047 году ожидается повышение средней температуры, участятся смерчи, ураганы и прочие атмосферные бедствия, а времена года канут в Лету. У нас будут только ледяная зима и адское лето. Но у человечества есть шанс — кибернетические импланты.

Эволюция человека не успевает за окружающими нас опасностями. Отрастить жабры мы не успеем, рога и копыта вряд ли пригодятся. Человечеству срочно нужно адаптироваться, ведь враг уже не просто стоит на пороге — он ломится в дверь, и имя ему — окружающая среда. Если мы не начнём готовиться сейчас, всему конец — адаптируйся или умри.

Искусственные лёгкие

Прогноз

Если климатические условия начнут меняться с повышенной скоростью, мы можем столкнуться с тем, что температура воздуха будет непригодна для наших лёгких. Но самое страшное, что количество вредных испарений повысится в разы. Поверьте, химический ожог лёгких — одна из самых жутких смертей, которая может вас настигнуть. Одного глотка отравленного пара будет достаточно, чтобы отправить вас на тот свет. Не сомневайтесь, противогазов на всех не хватит.

Суровая реальность

В данный момент учёные работают над созданием портативного искусственного лёгкого. Люди, пережившие инфекции дыхательных путей, навсегда остаются прикованными к аппаратам искусственного дыхания, размеры которых оставляют желать лучшего. Но американские биотехнологи нашли выход. Существует прототип устройства, которое насыщает кровь кислородом и помещается в рюкзак. Портативные лёгкие — реальность.

Киберруки

Прогноз

Кибернетические руки — один из самых желанных предметов для любого бодибилдера. Только задумайтесь, вы тратите десятки часов на тренировки, держите строгую диету, но ради чего? Поднимать тяжести и быть красивым? Имплант ничем не хуже. Штанга покажется вам пушинкой, а кибернетическая хромированная рука заставит вашу девушку трепетать при одном её виде. К тому же, если вы окажетесь в эпицентре урагана, киберрука поможет вам удержаться на земле или прикрыть голову от летящих осколков — вероятность выживания, конечно, всё равно мала, но у вас хотя бы будет шанс.

Суровая реальность

Если 30 лет назад кибернетические конечности можно было увидеть лишь в фантастических фильмах, то сейчас это реальность. Первые прототипы позволяли человеку создавать видимость руки. Сейчас ими можно управлять, как обычной рукой. Несмотря на это, все прототипы далеки от идеала, но самое главное, что курс верный.

Суперзрение

Прогноз

Климатические изменения рано или поздно приведут к апокалипсису. Ресурсов мало, людей много, скорее всего, самые слабые отсеются ещё в самом начале. Но самые хитрые и изворотливые будут представлять для вас настоящую опасность. Если, разумеется, у вас не будет киберглаз, которые позволят видеть врага издалека, а если столкновение произошло — просканировать его мозг и попробовать разойтись с миром.

Суровая реальность

Потеря зрения — невероятная трагедия для человека. С недавних пор исправимая. Искусственные глаза позволяют человеку различать свет и темноту, а также очертания предметов. Говорить о полном восстановлении зрения ещё рано, но шанс видеть снова бесценен. Однако отказываться от собственных глаз пока не стоит.

Киберноги

Прогноз

Если вы думаете, что от торнадо не убежать, то вы молодец, правильно думаете. Хотя, будь у вас киберноги, вероятность смотаться от вихря смерти стала бы больше. Просто представьте: пока коровы, машины и прочий мусор кружатся в воздушном танце, вы спокойно улепётываете от всего этого кошмара, попивая апельсиновый сок. Главное, сделать это красиво.

Суровая реальность

Человеческие кости очень хрупкие — неудачный перелом может навсегда оставить вас в компании с тростью. Протезирование ног достигло невероятного прогресса. Спортсмены, потерявшие конечность, без проблем могут возвращаться к своей карьере, но, самое главное, получают возможность ходить самостоятельно.

Все вышеперечисленные чудеса кибернетики уже существуют, но они настолько несовершенны, что отказываться от собственных конечностей в пользу кусков металла сейчас абсолютно бессмысленно. Однако они являются настоящим спасением для людей с ограниченными возможностями.

Но если вспомнить серию игр Deus Ex, где кибернетические улучшения тела стоят баснословных денег, то у меня для вас плохие новости: учитывая среднюю зарплату, вы не сможете заработать на билет в новый мир. Даже график двадцать четыре на семь вряд ли покроет хотя бы кибернетическую почку. А если на вас повис кредит за машину и ипотека, смиритесь, вам конец.