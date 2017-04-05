Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Медведеве

Проект поручения о проведении парламентского расследования внесли в нижнюю палату коммунисты.

Госдума не поддержала инициативу представителей КПРФ по проверке данных расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьере РФ Дмитрии Медведеве. Это решение депутаты приняли на пленарном заседании в среду, 5 апреля.

Проверку призвали провести коммунисты Николай Коломейцев, Денис Парфёнов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков. На рассмотрение нижней палаты они внесли соответствующий проект протокольного поручения Комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Глава комитета Василий Пискарев, занимавший ранее должность первого замруководителя СКР, пояснил, что неоднократно имел дело с материалами, которые поступали от ФБК. Расследование фонда по его словам, является "симбиозом грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом".

— Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, не имело и не имеет ничего общего с истиной. А тем более — с борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует, — подчеркнул Пискарев.