Новый герой Overwatch появится уже скоро

В прошлом месяце в командном шутере Overwatch появилась новая героиня Ориса, ставшая уже третьим пополнением для оригинального списка персонажей. Тем не менее игровой директор Джефф Каплан заявил , что следующего новичка осталось ждать недолго.

По его словам, разработчики уже точно знают, кто появится в Overwatch совсем скоро. Работа над таинственным персонажем ведётся уже давно, и на данный момент команда занята его тестированием и подготовкой ключевого арта.

Фанаты предполагают, что следующим героем должен стать Громобой — это очень сильный человек, который носит особую гаджет-перчатку, способную разрушать целые здания одним ударом. По слухам, его должен озвучить актёр Терри Крюс, известный по роли в сериале "Бруклин 99".