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Регион
Опубликовано 6 апреля 2017, 05:52

Новый герой Overwatch появится уже скоро

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Curse Entertainment&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Curse Entertainment”. Скриншот © L!FE

Игровой директор командного шутера Overwatch рассказал, когда следует ожидать нового героя.

В прошлом месяце в командном шутере Overwatch появилась новая героиня Ориса, ставшая уже третьим пополнением для оригинального списка персонажей. Тем не менее игровой директор Джефф Каплан заявил, что следующего новичка осталось ждать недолго.

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В Overwatch вскоре появится новый герой

Кадр видео "youtube.com/Curse Entertainment". Скриншот © L!FE

По его словам, разработчики уже точно знают, кто появится в Overwatch совсем скоро. Работа над таинственным персонажем ведётся уже давно, и на данный момент команда занята его тестированием и подготовкой ключевого арта.

Фанаты предполагают, что следующим героем должен стать Громобой — это очень сильный человек, который носит особую гаджет-перчатку, способную разрушать целые здания одним ударом. По слухам, его должен озвучить актёр Терри Крюс, известный по роли в сериале "Бруклин 99".

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Станислав Погорский
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