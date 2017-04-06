Новый герой Overwatch появится уже скоро
Кадр видео “youtube.com/Curse Entertainment”. Скриншот © L!FE
Игровой директор командного шутера Overwatch рассказал, когда следует ожидать нового героя.
В прошлом месяце в командном шутере Overwatch появилась новая героиня Ориса, ставшая уже третьим пополнением для оригинального списка персонажей. Тем не менее игровой директор Джефф Каплан заявил, что следующего новичка осталось ждать недолго.
В Overwatch вскоре появится новый герой
Кадр видео "youtube.com/Curse Entertainment". Скриншот © L!FE
По его словам, разработчики уже точно знают, кто появится в Overwatch совсем скоро. Работа над таинственным персонажем ведётся уже давно, и на данный момент команда занята его тестированием и подготовкой ключевого арта.
Фанаты предполагают, что следующим героем должен стать Громобой — это очень сильный человек, который носит особую гаджет-перчатку, способную разрушать целые здания одним ударом. По слухам, его должен озвучить актёр Терри Крюс, известный по роли в сериале "Бруклин 99".