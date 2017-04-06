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Опубликовано 6 апреля 2017, 06:15

Авторы Call of Duty хотят создать киновселенную по мотивам серии

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Call of Duty&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Call of Duty”. Скриншот © L!FE

Боссы компании Activision Blizzard планируют запустить фильмы и сериалы по мотивам серии шутеров Call of Duty.

Стейси Шер и Ник ван Дайк, президенты компании Activision Blizzard Studios, планируют создать киновселенную по мотивам серии шутеров Call of Duty. Они собираются профинансировать сериалы и фильмы, которые должны потеснить крупнейшие франшизы блокбастеров.

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Фильм по Call of Duty может выйти в 2018 году

Кадр видео "youtube.com/Call of Duty". Скриншот © L!FE

По их словам, планируется не расширять истории уже вышедших игр, а снять на их основе картины, которые показывают разную перспективу участников войны. В качестве примера Шер и ван Дайк приводят Call of Duty: Black Ops, которая является "историей, скрытой за историей", и Modern Warfare, показывающую то, что происходит непосредственно в эпицентре современных боевых действий. Боссы компании уверены, что из серии можно почерпнуть множество идей для адаптаций.

Первый фильм по мотивам Call of Duty планируют выпустить уже в 2018 году, а в случае его успеха Activision Blizzard Studios начнёт выстраивать полноценную киновселенную — вроде той, что есть у Marvel Studios.

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Станислав Погорский
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