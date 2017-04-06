Авторы Call of Duty хотят создать киновселенную по мотивам серии

Стейси Шер и Ник ван Дайк, президенты компании Activision Blizzard Studios, планируют создать киновселенную по мотивам серии шутеров Call of Duty. Они собираются профинансировать сериалы и фильмы, которые должны потеснить крупнейшие франшизы блокбастеров.

По их словам, планируется не расширять истории уже вышедших игр, а снять на их основе картины, которые показывают разную перспективу участников войны. В качестве примера Шер и ван Дайк приводят Call of Duty: Black Ops, которая является "историей, скрытой за историей", и Modern Warfare, показывающую то, что происходит непосредственно в эпицентре современных боевых действий. Боссы компании уверены, что из серии можно почерпнуть множество идей для адаптаций.

Первый фильм по мотивам Call of Duty планируют выпустить уже в 2018 году, а в случае его успеха Activision Blizzard Studios начнёт выстраивать полноценную киновселенную — вроде той, что есть у Marvel Studios.