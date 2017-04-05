Google Play наводнили тысячи фейковых отзывов

Около двух недель назад некоторые пользователи обратили внимание, что за последние несколько месяцев в отзывах к WhatsApp появились тысячи пятизвёздочных оценок, авторы которых хвалили "великолепный игровой процесс" и "замечательную графику".

Исследователи обнаружили на просторах Google Play огромное количество комментариев, распространяемых неизвестным ботнетом Фото: © EAST NEWS

Поскольку комментарии не имели ничего общего с функциональностью приложения, разработчиков мессенджера тогда заподозрили в накрутке рейтинга. Однако впоследствии точно такие же записи стали появляться в отзывах к другим популярным сервисам, включая Chrome, Gmail и Firefox.

Общая черта подобных комментариев заключается в том, что почти все они содержат в себе ту или иную отсылку к играм. Как предполагают специалисты, подобным образом происходит "обкатывание" ботнета, владельцы которого в дальнейшем начнут продавать свои услуги всем заинтересованным лицам. Издание отмечает, что Google очень внимательно модерирует оценки в Play Store, а потому стоимость фейковых комментариев на чёрном рынке может достигать $1 за штуку.

По словам исследователей из AppAnnie, поток подозрительных отзывов продолжает увеличиваться и достигает "тысяч в сутки". При этом сами комментарии становятся всё более разнообразными, благодаря чему боты зачастую остаются незамеченными.