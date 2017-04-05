На пресс-конференции с Трампом король Иордании встал на ящик, чтобы стать выше
Фото: © REUTERS/Yuri Gripas
Интернет-пользователи язвительно прокомментировали это событие фразой "дипломатия достигла новых высот".
Курьёзная ситуация произошла на совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы II ибн-Хусейна: чтобы казаться выше, лидер ближневосточной страны, значительно уступающий в росте своему коллеге, встал на ящик.
King Abdullah stood on a box for the joint presser w/ President Trump.— Frank Thorp V (@frankthorp) 5 апреля 2017 г.
Abdullah: 5'5"
Trump: 6'2" pic.twitter.com/nLX2yRDwk7
Фотографии Абдаллы II, стоящего на коробке, появились в "Инстаграме". Разумеется, журналисты и рядовые интернет-пользователи не упустили возможности позубоскалить над произошедшим.
"Bring me the royal box!" pic.twitter.com/eSSNIVPbBh— Dave Brown (@dave_brown24) 5 апреля 2017 г.
— Принесите мне королевскую коробку! — написал главный редактор портала Washington Examiner Дейв Браун.
Diplomacy reaches new heights: Jordan's King Abdullah II stands on a box for press conference with Trump https://t.co/QrFzlXllvh pic.twitter.com/B9ibI9DpoG— Washington Examiner (@dcexaminer) 5 апреля 2017 г.
THR: Diplomacy reaches new heights: Jordan's King Abdullah II stands on a box for press conference with Trump https://t.co/gBtXIzwA74 (WAS…— HWDRepublican (@HWDRepublican) 5 апреля 2017 г.
— Дипломатия достигает новых высот: король Иордании Абдалла II встал на коробку на пресс-конференции с Трампом, — иронизирует твиттер-пользователь HWDRepublican.
Добавим, что рост короля Иордании — 165 сантиметров, а Дональда Трампа — 188 сантиметров.