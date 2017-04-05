На пресс-конференции с Трампом король Иордании встал на ящик, чтобы стать выше

Интернет-пользователи язвительно прокомментировали это событие фразой "дипломатия достигла новых высот".

Курьёзная ситуация произошла на совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы II ибн-Хусейна: чтобы казаться выше, лидер ближневосточной страны, значительно уступающий в росте своему коллеге, встал на ящик.

King Abdullah stood on a box for the joint presser w/ President Trump.



Abdullah: 5'5"

Trump: 6'2" pic.twitter.com/nLX2yRDwk7 — Frank Thorp V (@frankthorp) 5 апреля 2017 г.

Фотографии Абдаллы II, стоящего на коробке, появились в "Инстаграме". Разумеется, журналисты и рядовые интернет-пользователи не упустили возможности позубоскалить над произошедшим.

— Принесите мне королевскую коробку! — написал главный редактор портала Washington Examiner Дейв Браун.

Diplomacy reaches new heights: Jordan's King Abdullah II stands on a box for press conference with Trump https://t.co/QrFzlXllvh pic.twitter.com/B9ibI9DpoG — Washington Examiner (@dcexaminer) 5 апреля 2017 г.

THR: Diplomacy reaches new heights: Jordan's King Abdullah II stands on a box for press conference with Trump https://t.co/gBtXIzwA74 (WAS… — HWDRepublican (@HWDRepublican) 5 апреля 2017 г.

— Дипломатия достигает новых высот: король Иордании Абдалла II встал на коробку на пресс-конференции с Трампом, — иронизирует твиттер-пользователь HWDRepublican.