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Регион
Опубликовано 5 апреля 2017, 22:39

На пресс-конференции с Трампом король Иордании встал на ящик, чтобы стать выше

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Yuri Gripas

Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Интернет-пользователи язвительно прокомментировали это событие фразой "дипломатия достигла новых высот".

Курьёзная ситуация произошла на совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы II ибн-Хусейна: чтобы казаться выше, лидер ближневосточной страны, значительно уступающий в росте своему коллеге, встал на ящик.

Фотографии Абдаллы II, стоящего на коробке, появились в "Инстаграме". Разумеется, журналисты и рядовые интернет-пользователи не упустили возможности позубоскалить над произошедшим.

— Принесите мне королевскую коробку! — написал главный редактор портала Washington Examiner Дейв Браун.

— Дипломатия достигает новых высот: король Иордании Абдалла II встал на коробку на пресс-конференции с Трампом, — иронизирует твиттер-пользователь HWDRepublican.

Добавим, что рост короля Иордании — 165 сантиметров, а Дональда Трампа — 188 сантиметров.

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Кирилл Бондарь
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