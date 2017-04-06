Новый комикс по Overwatch намекает на грядущее обновление

Blizzard выпустила очередной комикс по игре Overwatch, в котором есть намёки на будущее обновление шутера.

Компания Blizzard опубликовала новый выпуск комикса по мотивам Overwatch под названием "Восстание". Фанаты уже заподозрили, что он является прологом к будущему игровому мероприятию.

В "Восстании" показан эпизод из прошлого команды Overwatch, когда многие герои были моложе и ещё менее опытны. Действие разворачивается на Кингс Роу — одной из карт, доступной в шутере.