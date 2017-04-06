Новый комикс по Overwatch намекает на грядущее обновление
Фото © Wikimedia Commons
Blizzard выпустила очередной комикс по игре Overwatch, в котором есть намёки на будущее обновление шутера.
Компания Blizzard опубликовала новый выпуск комикса по мотивам Overwatch под названием "Восстание". Фанаты уже заподозрили, что он является прологом к будущему игровому мероприятию.
В "Восстании" показан эпизод из прошлого команды Overwatch, когда многие герои были моложе и ещё менее опытны. Действие разворачивается на Кингс Роу — одной из карт, доступной в шутере.
Герои Overwatch отправились в прошлое
Фото © Wikimedia Commons
Именно из-за места действия фанаты предположили, что этот выпуск связан с грядущем дополнением для игры, в тизере которого также упоминалась эта локация в Англии. Разработчики говорили, что в апреле игроков ждёт что-то, чем команда особенно гордится. Вероятно, речь идёт о масштабном мероприятии и новых обликах для героев.
Официальный анонс крупного обновления для Overwatch состоится уже 12 апреля.