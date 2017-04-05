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Регион
Опубликовано 5 апреля 2017, 20:47

В Непале выпущенный на свободу носорог атаковал сотрудников заповедника

В ближайшее время в дикую природу выпустят ещё четырёх самок носорога — возможно, животные создадут новую племенную группу.

Самец однорогого носорога, выпущенный на свободу в национальном парке Читван в Непале, пришёл в ярость и атаковал сотрудников заповедника и их транспорт. Видеоролик появился на официальном Youtube-канале местного отделения Всемирного фонда дикой природы.

Гигантское млекопитающее выпустили в дикую природу в надежде повысить число носорогов, в начале XX века практически полностью истреблённых в регионе браконьерами. Несмотря на все усилия зоозащитников, на всей территории Непала и Индии насчитывается меньше четырёх тысяч этих животных.

На этой неделе сотрудники заповедника надеются выпустить в дикую природу четырёх самок индийского носорога — есть шанс, что животные создадут новую племенную группу.

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Кирилл Бондарь
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