Создатель Pokemon GO боится виртуальной реальности

Из-за этого разработчик более не планирует заниматься проектами подобного формата.

Президент студии Niantic Games Джон Ханке заявил, что виртуальная реальность вызывает у него страх. Руководитель команды, подарившей миру резонансную игру Pokemon GO, рассказал об этом на конференции Mixed Reality Summit, которая проходит с 30 марта по 9 апреля в рамках London Games Festival.

Виртуальная реальность пугает создателя Pokemon GO Фото © CHINE NOUVELLE/SIPA/EAST NEWS

Ханке переживает, что виртуальная реальность может получиться настолько хорошей, что игрок захочет проводить в ней очень много времени. По словам президента Niantic, он уже обеспокоен тем, что его дети слишком много играют в Minecraft. При этом он считает игру прекрасной.

Мне страшно от того, что она [виртуальная реальность] может выйти слишком хорошей Джон Ханке, президент студии Niantic Games