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Опубликовано 6 апреля 2017, 07:28

Создатель Pokemon GO боится виртуальной реальности

Фото &copy; CHINE NOUVELLE/SIPA/EAST NEWS

Фото © CHINE NOUVELLE/SIPA/EAST NEWS

Из-за этого разработчик более не планирует заниматься проектами подобного формата.

Президент студии Niantic Games Джон Ханке заявил, что виртуальная реальность вызывает у него страх. Руководитель команды, подарившей миру резонансную игру Pokemon GO, рассказал об этом на конференции Mixed Reality Summit, которая проходит с 30 марта по 9 апреля в рамках London Games Festival.

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Виртуальная реальность пугает создателя Pokemon GO

Фото © CHINE NOUVELLE/SIPA/EAST NEWS

Ханке переживает, что виртуальная реальность может получиться настолько хорошей, что игрок захочет проводить в ней очень много времени. По словам президента Niantic, он уже обеспокоен тем, что его дети слишком много играют в Minecraft. При этом он считает игру прекрасной.

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Мне страшно от того, что она [виртуальная реальность] может выйти слишком хорошей

Джон Ханке, президент студии Niantic Games

Джон Ханке добавил, что у его команды нет планов по работе над игрой с использованием виртуальной реальности.

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Сергей Сурепин
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