Riot Games анонсировала двух новых героев League of Legends
Обложка видео © youtube.com/League of Legends
Рэйкан и Шая — любовники, поэтому они становятся сильнее во время совместных сражений.
Студия Riot Games представила сразу двух новых персонажей League of Legends. Теперь в многопользовательской игре появятся Шая и Рэйкан.
League of Legends получит двух новых героев
Обложка видео © youtube.com/League of Legends
Шая — стрелок. Уникальной механикой персонажа станет возможность оставлять на поле боя перья после использования способностей и выполнения определённых атак. Эти перья позволят контролировать поле боя, а также усиливать способности.
Рэйкан — новый герой поддержки и партнёр Шаи. Особенностью героя стала мобильность — одна из его способностей позволяет практически мгновенно и регулярно перемещаться между союзниками, защищая их щитами.