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Опубликовано 6 апреля 2017, 09:47

Riot Games анонсировала двух новых героев League of Legends

Обложка видео &copy;&nbsp;youtube.com/League of Legends

Обложка видео © youtube.com/League of Legends

Рэйкан и Шая — любовники, поэтому они становятся сильнее во время совместных сражений.

Студия Riot Games представила сразу двух новых персонажей League of Legends. Теперь в многопользовательской игре появятся Шая и Рэйкан.

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League of Legends получит двух новых героев

Обложка видео © youtube.com/League of Legends

Шая — стрелок. Уникальной механикой персонажа станет возможность оставлять на поле боя перья после использования способностей и выполнения определённых атак. Эти перья позволят контролировать поле боя, а также усиливать способности.

Рэйкан — новый герой поддержки и партнёр Шаи. Особенностью героя стала мобильность — одна из его способностей позволяет практически мгновенно и регулярно перемещаться между союзниками, защищая их щитами.

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Сергей Сурепин
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