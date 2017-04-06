Riot Games анонсировала двух новых героев League of Legends

Рэйкан и Шая — любовники, поэтому они становятся сильнее во время совместных сражений.

Студия Riot Games представила сразу двух новых персонажей League of Legends. Теперь в многопользовательской игре появятся Шая и Рэйкан.

League of Legends получит двух новых героев Обложка видео © youtube.com/League of Legends

Шая — стрелок. Уникальной механикой персонажа станет возможность оставлять на поле боя перья после использования способностей и выполнения определённых атак. Эти перья позволят контролировать поле боя, а также усиливать способности.