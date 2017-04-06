В США появятся стипендии для киберспортсменов
Фото: © Flickr/Dota 2
Инициативу спонсировать фанатов видеоигр поддержало руководство Университета штата Юта.
Программу в области развития киберспорта будет спонсировать департамент искусства и техники. Финансирование будет полностью исходить со стороны этого департамента без привлечения средств из бюджета учебного заведения.
В США вводят стипендии для киберспортсменов
Фото: © Flickr/Dota 2
Первой подтверждённой игрой, которая будет участвовать в этой программе, стала League of Legends, разработанная студией Riot Games. В ближайшее время организаторы анонсируют турнир при участии учащихся.
Сейчас речь идёт только о частичном покрытии расходов, однако в дальнейшем суммы стипендий будут расти. Всего планируется финансировать до 35 игроков.