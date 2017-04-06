Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 апреля 2017, 08:11

В США появятся стипендии для киберспортсменов

Фото: &copy; Flickr/Dota 2

Фото: © Flickr/Dota 2

Инициативу спонсировать фанатов видеоигр поддержало руководство Университета штата Юта.

Программу в области развития киберспорта будет спонсировать департамент искусства и техники. Финансирование будет полностью исходить со стороны этого департамента без привлечения средств из бюджета учебного заведения.

image

В США вводят стипендии для киберспортсменов

Фото: © Flickr/Dota 2

Первой подтверждённой игрой, которая будет участвовать в этой программе, стала League of Legends, разработанная студией Riot Games. В ближайшее время организаторы анонсируют турнир при участии учащихся.

Сейчас речь идёт только о частичном покрытии расходов, однако в дальнейшем суммы стипендий будут расти. Всего планируется финансировать до 35 игроков.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • киберспорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar