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Опубликовано 6 апреля 2017, 11:19

Накажи её. Ведущая "Дома-2" снялась в эротической фотосессии в стиле БДСМ — фото

Кожаная плётка, чулки из чёрного латекса и побуждающий на неприличные мысли взгляд в камеру — совсем скоро ведущая "Дома-2" порадует миллионную аудиторию своего "инстаграма" откровенной фотосессией. 29-летняя Катя Жужа, расставшаяся не так давно с вдовцом Олегом Винником, предстала перед фотографом в образе госпожи. Девушка облачилась в бельё из атласных лент и ботфорты, прикрыв пышную грудь лишь своими волосами.

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

Фото: LIFE

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Ника Степанова
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