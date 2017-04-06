Накажи её. Ведущая "Дома-2" снялась в эротической фотосессии в стиле БДСМ — фото

Кожаная плётка, чулки из чёрного латекса и побуждающий на неприличные мысли взгляд в камеру — совсем скоро ведущая "Дома-2" порадует миллионную аудиторию своего "инстаграма" откровенной фотосессией. 29-летняя Катя Жужа, расставшаяся не так давно с вдовцом Олегом Винником, предстала перед фотографом в образе госпожи. Девушка облачилась в бельё из атласных лент и ботфорты, прикрыв пышную грудь лишь своими волосами.