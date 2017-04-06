Искусственный интеллект научился играть в StarCraft

Разработка принадлежит китайской компании Alibaba и Университетскому колледжу Лондона.

Представители китайской компании Alibaba Group совместно с Университетским колледжем Лондона создали искусственный интеллект, который самостоятельно научился играть в стратегию StarCraft.

Авторы исследования заявили, что в процессе обучения программа не знала правил игры, а также не видела, как играют люди. После десятков тысяч попыток искусственный интеллект BiCNet (именно так назвали программу) научился проходить тестовые сражения. Программе удалось выработать несколько тактик ведения боя, используемых опытными геймерами.

Искусственный интеллект теперь умеет играть в StarCraft Фото: © East News