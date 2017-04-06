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Опубликовано 6 апреля 2017, 10:41

Искусственный интеллект научился играть в StarCraft

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Разработка принадлежит китайской компании Alibaba и Университетскому колледжу Лондона.

Представители китайской компании Alibaba Group совместно с Университетским колледжем Лондона создали искусственный интеллект, который самостоятельно научился играть в стратегию StarCraft.

Авторы исследования заявили, что в процессе обучения программа не знала правил игры, а также не видела, как играют люди. После десятков тысяч попыток искусственный интеллект BiCNet (именно так назвали программу) научился проходить тестовые сражения. Программе удалось выработать несколько тактик ведения боя, используемых опытными геймерами.

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Искусственный интеллект теперь умеет играть в StarCraft

Фото: © East News

Разработчики уверены, что космическая стратегия StarCraft — универсальная платформа для обучения искусственного интеллекта навыкам планирования и взаимодействия, которые будут полезны не только при создании ботов, но и в улучшении новых технологий искусственного интеллекта для реального мира.

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Сергей Сурепин
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