Авторы Bulletstorm подверглись критике из-за сотрудничества с G2A

Плохая репутация сайта по продаже ключей к видеоиграм продолжает вставлять палки в колёса.

Популярный игровой блогер Джон Бейн (известный как TotalBiscuit) рассказал в интервью Kotaku, почему никто не хочет сотрудничать с сервисом G2A. Ранее стало известно, что издательство Gearbox планирует распространять коллекционное издание Bulletstorm: Full Clip Edition именно через G2A.

Сервис G2A продолжают критиковать за мошенничество Фото: © facebook.com/TotalBiscuit

Джон Бейн заявил, что G2A предлагает свою платёжную систему в качестве некоего решения проблемы мошенничества с кредитными картами. По мнению блогера, это приносит большие финансовые потери издателям и независимым разработчикам.

Бейн добавил, что сервис G2A предлагает решение проблемы, которую сам создал, а теперь за счёт мошенничества получает прибыль.

Нам якобы говорят: "У вас замечательная игра. Будет обидно, если с ней произойдёт что-то плохое" Джон Бейн, блогер.