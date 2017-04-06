Авторы Bulletstorm подверглись критике из-за сотрудничества с G2A
Фото: © facebook.com/TotalBiscuit
Плохая репутация сайта по продаже ключей к видеоиграм продолжает вставлять палки в колёса.
Популярный игровой блогер Джон Бейн (известный как TotalBiscuit) рассказал в интервью Kotaku, почему никто не хочет сотрудничать с сервисом G2A. Ранее стало известно, что издательство Gearbox планирует распространять коллекционное издание Bulletstorm: Full Clip Edition именно через G2A.
Сервис G2A продолжают критиковать за мошенничество
Фото: © facebook.com/TotalBiscuit
Джон Бейн заявил, что G2A предлагает свою платёжную систему в качестве некоего решения проблемы мошенничества с кредитными картами. По мнению блогера, это приносит большие финансовые потери издателям и независимым разработчикам.
Бейн добавил, что сервис G2A предлагает решение проблемы, которую сам создал, а теперь за счёт мошенничества получает прибыль.
Нам якобы говорят: "У вас замечательная игра. Будет обидно, если с ней произойдёт что-то плохое"
Джон Бейн, блогер.
Ранее сообщалось, что сервис G2A распространяет ключи от игр, которые были получены незаконным путём.