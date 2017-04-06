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Опубликовано 6 апреля 2017, 12:23

Авторы Bulletstorm подверглись критике из-за сотрудничества с G2A

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/TotalBiscuit

Фото: © facebook.com/TotalBiscuit

Плохая репутация сайта по продаже ключей к видеоиграм продолжает вставлять палки в колёса.

Популярный игровой блогер Джон Бейн (известный как TotalBiscuit) рассказал в интервью Kotaku, почему никто не хочет сотрудничать с сервисом G2A. Ранее стало известно, что издательство Gearbox планирует распространять коллекционное издание Bulletstorm: Full Clip Edition именно через G2A.

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Сервис G2A продолжают критиковать за мошенничество

Фото: © facebook.com/TotalBiscuit

Джон Бейн заявил, что G2A предлагает свою платёжную систему в качестве некоего решения проблемы мошенничества с кредитными картами. По мнению блогера, это приносит большие финансовые потери издателям и независимым разработчикам.

Бейн добавил, что сервис G2A предлагает решение проблемы, которую сам создал, а теперь за счёт мошенничества получает прибыль.

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Нам якобы говорят: "У вас замечательная игра. Будет обидно, если с ней произойдёт что-то плохое"

Джон Бейн, блогер.

Ранее сообщалось, что сервис G2A распространяет ключи от игр, которые были получены незаконным путём.

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Сергей Сурепин
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