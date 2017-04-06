Неверная жена поплатилась за свою измену публичным позором (видео)

Эпизод, запечатлённый на видео, обернулся настоящим позором для обоих пострадавших. Известно, что главная героиня видео замужем, именно поэтому любовник заботливо прикрыл её лицо тканью. Чтобы не показывать другие части тела широкой общественности, которая окружила пару на носилках, медики решили не снимать одеяла с тел любовников.

Причиной неприятного инцидента мог стать вагинизм — спазм влагалищных мышц. При половом акте эти мышцы могут внезапно и болезненно сократиться, как случилось с женщиной из видео. Такая патология встречается всего лишь у 3–4% женщин в мире.