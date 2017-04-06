Eurogamer раскрыл технические характеристики Xbox Scorpio

Журналисты издания Eurogamer опубликовали технические спецификации новой консоли от компании Microsoft.

Вместо презентации с демонстрацией устройства и его возможностей в корпорации предпочли обойтись пятью эксклюзивными публикациями на одном из европейских сайтов. Согласно им, новая Xbox будет оснащена восьмиядерным процессором с частотой 2,3 гигагерца, 12 гигабайтами оперативной памяти GDDR5 и новым GPU.

Xbox Scorpio получит полноценную поддержку 4K Фото: © Xbox

Впрочем, большинство геймеров не сможет оценить все возможности Xbox Scorpio по достоинству. По словам топ-менеджера Microsoft Фила Спенсера, большинство отличительных особенностей нового устройства увидят только обладатели телевизоров с поддержкой высокого разрешения.

Если у вас нет телевизора с экраном 4К, то вы не сможете увидеть то, на что мы рассчитывали Фил Спенсер, руководитель игрового направления Microsoft

Журналисты Eurogamer, посетившие офис Microsoft с секретным визитом, также отмечают, что новое железо сможет проявить себя в том числе и на уже вышедших играх для Xbox One и Xbox 360, доступных в режиме обратной совместимости.