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Опубликовано 6 апреля 2017, 13:55

Eurogamer раскрыл технические характеристики Xbox Scorpio

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Mack Male

Фото: © flickr.com/Mack Male

Журналисты издания Eurogamer опубликовали технические спецификации новой консоли от компании Microsoft.

Вместо презентации с демонстрацией устройства и его возможностей в корпорации предпочли обойтись пятью эксклюзивными публикациями на одном из европейских сайтов. Согласно им, новая Xbox будет оснащена восьмиядерным процессором с частотой 2,3 гигагерца, 12 гигабайтами оперативной памяти GDDR5 и новым GPU.

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Xbox Scorpio получит полноценную поддержку 4K

Фото: © Xbox

Впрочем, большинство геймеров не сможет оценить все возможности Xbox Scorpio по достоинству. По словам топ-менеджера Microsoft Фила Спенсера, большинство отличительных особенностей нового устройства увидят только обладатели телевизоров с поддержкой высокого разрешения.

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Если у вас нет телевизора с экраном 4К, то вы не сможете увидеть то, на что мы рассчитывали

Фил Спенсер, руководитель игрового направления Microsoft

Журналисты Eurogamer, посетившие офис Microsoft с секретным визитом, также отмечают, что новое железо сможет проявить себя в том числе и на уже вышедших играх для Xbox One и Xbox 360, доступных в режиме обратной совместимости.

Впервые Microsoft рассказала о существовании Project Scorpio на презентации Xbox в рамках выставки E3 2016. Консоль разрабатывается как "ультимативное устройство для видеоигр" и должна быть в несколько раз мощнее Xbox One. Тем не менее для Scorpio заявлена поддержка всех игр и аксессуаров для текущего игрового устройства Xbox.

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Александр Крушин
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