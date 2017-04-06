Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи

Сегодня Евросоюз объявил о расширении санкций в отношении КНДР. Новые ограничения коснутся оборонной отрасли, металлургии, металлообработки и аэрокосмической отрасли.

— Совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры с учётом того факта, что действия КНДР нарушают несколько резолюций СБ ООН и представляют собой серьёзную угрозу безопасности в регионе и за его пределами, — говорится в официальном сообщении.