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Опубликовано 7 апреля 2017, 06:15

Стала известна себестоимость Nintendo Switch

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Sergey Galyonkin

Фото: © flickr.com/Sergey Galyonkin

Японские специалисты разобрали консоль Nintendo Switch и подсчитали себестоимость устройства.

Работники японской компании Fomalhaut Techno Solutions разобрали консоль Nintendo Switch, чтобы выяснить её примерную себестоимость. Оказалось, что производство каждого устройства обходится Nintendo примерно в 257 долларов. При этом в Америке Switch продаётся по цене в 299 долларов.

Производство самого планшета с сенсорным экраном, процессором и док-станцией стоит 167 долларов. Больше всего денег японская компания тратит на чип от Nvidia и элемент питания.

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Стала известна себестоимость Nintendo Switch

Фото: © flickr.com/Sergey Galyonkin

Контроллеры JoyCon, которых в комплекте два, стоят примерно по 45 долларов каждый. При этом в рознице Nintendo продаёт JoyCon по 50 долларов.

Ранее Nintendo заявляла, что не продаёт Nintendo Switch себе в убыток — это подтвердилось. Тем не менее похоже, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цены на консоль.

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Станислав Погорский
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