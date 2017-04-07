Стала известна себестоимость Nintendo Switch

Работники японской компании Fomalhaut Techno Solutions разобрали консоль Nintendo Switch, чтобы выяснить её примерную себестоимость. Оказалось, что производство каждого устройства обходится Nintendo примерно в 257 долларов. При этом в Америке Switch продаётся по цене в 299 долларов.

Производство самого планшета с сенсорным экраном, процессором и док-станцией стоит 167 долларов. Больше всего денег японская компания тратит на чип от Nvidia и элемент питания.