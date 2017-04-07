Стала известна себестоимость Nintendo Switch
Фото: © flickr.com/Sergey Galyonkin
Японские специалисты разобрали консоль Nintendo Switch и подсчитали себестоимость устройства.
Работники японской компании Fomalhaut Techno Solutions разобрали консоль Nintendo Switch, чтобы выяснить её примерную себестоимость. Оказалось, что производство каждого устройства обходится Nintendo примерно в 257 долларов. При этом в Америке Switch продаётся по цене в 299 долларов.
Производство самого планшета с сенсорным экраном, процессором и док-станцией стоит 167 долларов. Больше всего денег японская компания тратит на чип от Nvidia и элемент питания.
Стала известна себестоимость Nintendo Switch
Фото: © flickr.com/Sergey Galyonkin
Контроллеры JoyCon, которых в комплекте два, стоят примерно по 45 долларов каждый. При этом в рознице Nintendo продаёт JoyCon по 50 долларов.
Ранее Nintendo заявляла, что не продаёт Nintendo Switch себе в убыток — это подтвердилось. Тем не менее похоже, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цены на консоль.