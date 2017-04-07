Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 06:40

Microsoft удалила эмуляторы консолей из Windows Store

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Jacky Naegelen

Фото: © REUTERS/Jacky Naegelen

Microsoft ввела новое правило для программ в Windows Store, согласно которому в магазине не могут публиковаться эмуляторы консолей.

Microsoft обновила свою политику для публикации программ в Windows Store. Новое правило ввело запрет на любые приложения, которые эмулируют работу существующих игровых устройств.

Из-за новых правил из Windows Store была удалена популярная программа NESbox Universal, которая позволяла запускать игры для NES ("Денди") и Sega Genesis. Какое-то время Universal даже была доступна для загрузки на Xbox One через тот же магазин Windows Store.

image

Microsoft ввела запрет на эмуляторы консолей

Фото: © REUTERS/Jacky Naegelen

Похожая ситуация сложилась с Win64e10, через которую можно было играть в проекты для Nintendo 64. Ранее правила Microsoft допускали появление подобных программ, они работали даже на Xbox One. Новый запрет же исключает их распространение на всех устройствах, поддерживающих Windows Store: компьютерах, телефонах, планшетах и консолях.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • nintendo
  • windows
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar