Microsoft удалила эмуляторы консолей из Windows Store
Фото: © REUTERS/Jacky Naegelen
Microsoft ввела новое правило для программ в Windows Store, согласно которому в магазине не могут публиковаться эмуляторы консолей.
Microsoft обновила свою политику для публикации программ в Windows Store. Новое правило ввело запрет на любые приложения, которые эмулируют работу существующих игровых устройств.
Из-за новых правил из Windows Store была удалена популярная программа NESbox Universal, которая позволяла запускать игры для NES ("Денди") и Sega Genesis. Какое-то время Universal даже была доступна для загрузки на Xbox One через тот же магазин Windows Store.
Microsoft ввела запрет на эмуляторы консолей
Фото: © REUTERS/Jacky Naegelen
Похожая ситуация сложилась с Win64e10, через которую можно было играть в проекты для Nintendo 64. Ранее правила Microsoft допускали появление подобных программ, они работали даже на Xbox One. Новый запрет же исключает их распространение на всех устройствах, поддерживающих Windows Store: компьютерах, телефонах, планшетах и консолях.