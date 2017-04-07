Microsoft удалила эмуляторы консолей из Windows Store

Microsoft ввела новое правило для программ в Windows Store, согласно которому в магазине не могут публиковаться эмуляторы консолей.

Microsoft обновила свою политику для публикации программ в Windows Store. Новое правило ввело запрет на любые приложения, которые эмулируют работу существующих игровых устройств. Из-за новых правил из Windows Store была удалена популярная программа NESbox Universal, которая позволяла запускать игры для NES ("Денди") и Sega Genesis. Какое-то время Universal даже была доступна для загрузки на Xbox One через тот же магазин Windows Store.

Microsoft ввела запрет на эмуляторы консолей Фото: © REUTERS/Jacky Naegelen