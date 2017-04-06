Слуцкий назвал Абрамовича "не самым богатым парнем"

Напомним, Слуцкий оставил пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года после вылета из Лиги чемпионов, а из сборной ушёл после провала на Евро-2016. Последние несколько месяцев Слуцкого регулярно видят на матчах чемпионата Англии, в основном с участием "Челси", владельцем которого, напомним, является Абрамович.

— Я знаю Арамовича больше 10 лет, — рассказал Слуцкий британским СМИ. — Мы часто разговариваем о футболе, я живу в отеле "Челси", изучаю работу академии лондонского клуба. Без его поддержки мне было бы гораздо сложнее освоиться в местном футболе, с которым я связываю свои планы.

Слуцкий подтвердил, что готов поработать к Премьер-лиге или чемпионшипе, для чего усиленно учит английский язык. А в конце интервью ещё раз рассыпался в комплиментах Абрамовичу, подчеркнув, что тот "изменил всю систему клубного футбола в Англии".

— Сейчас Абрамович идёт немного другим путём, нежели тогда, когда только купил "Челси", — подчеркнул Слуцкий. — Раньше он просто вкладывал большие деньги и собирал трофеи. Сейчас он параллельно решает массу других, стратегических, задач. И при этом всё равно добивается результата. Но меньшими средствами. Тем более что он не самый богатый парень в Премьер-лиге. "Челси" — не "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", которые тратят на суперзвёзд гораздо больше.

Напомним, что "Челси" после вчерашней победы над "Ман Сити" (2:1) ещё больше упрочил лидерство в АПЛ, опережая ближайших преследователей на 7 очков.

Состояние Абрамовича в 2016 году оценивалось Forbes в 7,6 миллиарда долларов.