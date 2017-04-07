Игроки EVE Online потеряли 17 000 долларов в виртуальном сражении
Кадр видео “youtube.com/MMORPG.SU. Онлайн игры”. Скриншот © L!FE
Виртуальные пилоты в онлайн-игре EVE Online потеряли огромную сумму настоящих денег после масштабной битвы.
EVE Online — это онлайн-игра, в которой нужно управлять космическими кораблями. Судна новичков маленькие и практически ничего не стоят, но есть в игре и гигантские махины, которые можно продать за внушительное количество вполне реальных денег.
5 апреля на просторах EVE Online прошла огромная стычка двух сторон, в которой участвовал целый космический флот. Атакующая сторона понесла незначительные потери, но умудрилась уничтожить пять кораблей класса "Титан" — самую большую и дорогую модель в игре. Ущерб составил 17 тысяч долларов.
Виртуальная битва в EVE Online обошлась игрокам в 17 000 долларов
Кадр видео "youtube.com/MMORPG.SU. Онлайн игры". Скриншот © L!FE
Блестящую победу нападавших обеспечила нехитрая стратегия: они нашли зажиточную группу игроков, которая пускала самые дорогие корабли даже увидев маленького нарушителя-одиночку. Зная это, гильдия Pandemic Legion привлекла "богачей" небольшой приманкой, после чего телепортировала туда ещё 80 кораблей. Зазевавшиеся "титаны" были уничтожены за считанные минуты.