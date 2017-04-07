Игроки EVE Online потеряли 17 000 долларов в виртуальном сражении

EVE Online — это онлайн-игра, в которой нужно управлять космическими кораблями. Судна новичков маленькие и практически ничего не стоят, но есть в игре и гигантские махины, которые можно продать за внушительное количество вполне реальных денег.

5 апреля на просторах EVE Online прошла огромная стычка двух сторон, в которой участвовал целый космический флот. Атакующая сторона понесла незначительные потери, но умудрилась уничтожить пять кораблей класса "Титан" — самую большую и дорогую модель в игре. Ущерб составил 17 тысяч долларов.