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Опубликовано 7 апреля 2017, 07:35

Игроки EVE Online потеряли 17 000 долларов в виртуальном сражении

Кадр видео &ldquo;youtube.com/MMORPG.SU. Онлайн игры&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/MMORPG.SU. Онлайн игры”. Скриншот © L!FE

Виртуальные пилоты в онлайн-игре EVE Online потеряли огромную сумму настоящих денег после масштабной битвы.

EVE Online — это онлайн-игра, в которой нужно управлять космическими кораблями. Судна новичков маленькие и практически ничего не стоят, но есть в игре и гигантские махины, которые можно продать за внушительное количество вполне реальных денег.

5 апреля на просторах EVE Online прошла огромная стычка двух сторон, в которой участвовал целый космический флот. Атакующая сторона понесла незначительные потери, но умудрилась уничтожить пять кораблей класса "Титан" — самую большую и дорогую модель в игре. Ущерб составил 17 тысяч долларов.

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Виртуальная битва в EVE Online обошлась игрокам в 17 000 долларов

Кадр видео "youtube.com/MMORPG.SU. Онлайн игры". Скриншот © L!FE

Блестящую победу нападавших обеспечила нехитрая стратегия: они нашли зажиточную группу игроков, которая пускала самые дорогие корабли даже увидев маленького нарушителя-одиночку. Зная это, гильдия Pandemic Legion привлекла "богачей" небольшой приманкой, после чего телепортировала туда ещё 80 кораблей. Зазевавшиеся "титаны" были уничтожены за считанные минуты.

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Станислав Погорский
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