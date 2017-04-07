Представлено дополнение для Battlefield 1 про Российскую империю
Кадр видео “youtube.com/Battlefield”. Скриншот © L!FE
Студия DICE представила концепт-арты дополнения "Во имя царя" для шутера Battlefield 1.
Команда DICE опубликовала свои планы по поддержке шутера Battlefield 1. В игре нужно принимать участие в боевых действиях Первой мировой войны, однако на выходе были доступны не все ключевые стороны. Крупное дополнение "Они не пройдут" добавило возможность играть за Францию, а теперь настала очередь Российской империи.
В Battlefield 1 появится Российская империя
Кадр видео "youtube.com/Battlefield". Скриншот © L!FE
В дополнении под названием "Во имя царя" появятся русские солдаты, а также новые виды оружия. Кроме того, в игру будет добавлено несколько заснеженных карт Восточного фронта.
Дата выхода дополнения не сообщается. Его можно будет приобрести отдельно или в составе "сезонного пропуска".