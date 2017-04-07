Square Enix сфокусируется на Nintendo Switch вместо Project Scorpio

Компания Square Enix заявила, что ей более интересна разработка игр для Nintendo Switch, чем для Project Scorpio.

Компания Microsoft признала, что после выхода Xbox One она "потеряла" многих разработчиков, а следующее игровое устройство, Project Scorpio, должно переманить их обратно. Тем не менее не все студии заинтересованы в возвращении.

Президент Square Enix Йосуке Мацуда в интервью Nikkei признался, что ему интереснее делать игры для Nintendo Switch. Он объяснил предпочтение тем, что эта консоль была выпущена месяц назад, но уже успешно стартовала во всём мире. Студия уже портировала на Switch игры Dragon Quest Heroes и I Am Setsuna, а в будущем выпустит Project Octopath Traveler и Dragon Quest XI.