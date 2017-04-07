Nvidia представила "самую мощную видеокарту в мире"
Фото © Nvidia
Флагманскую модель под названием Titan Xp уже можно приобрести в Соединённых Штатах.
Новая видеокарта производительностью в 12 терафлопс построена на графическом процессоре GP102 с архитектурой Pascal, который включает в себя 3840 ядер CUDA, работающих на частоте 1,6 ГГц.
Ускоритель содержит 12 Гбайт памяти GDDR5X с 384-битной шиной. Память работает на частоте 11,4 Гбит/c и обладает пропускной способностью в 547,7 Гб/с, пишет TechCrunch.
Компания Nvidia выпустила "самую производительную видеокарту"
Фото © Nvidia
Отмечается, что Titan Xp смогут испробовать не только пользователи Windows, но и владельцы Mac: разработчики заявили, что графический ускоритель будет совместим с компьютерами Apple. Для них совсем скоро разработчики представят бета-версию драйверов.
Производители называют новую видеокарту "самой производительной в мире". Её уже можно заказать в США за $1200. В Россию графический ускоритель приедет позднее, однако точной даты старта продаж пока нет. Её цена составит 88 900 рублей, пишет Overclockers.