Володин: Роль мирового жандарма чревата последствиями для США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что роль мирового жандарма чревата последствиями для Соединённых Штатов.

По его словам, США перечеркнули все усилия России и её союзников в борьбе с терроризмом. Володин призвал предотвратить развитие событий в Сирии по иракскому сценарию и приложить для этого все усилия.

— То же самое, конечно, может произойти и в Сирии, поэтому нужно делать всё, чтобы не допустить такого сценария, тем более, ещё раз подчеркну, удары были нанесены по совершенно надуманным предлогам, — сказал спикер Госдумы РФ.

Напомним, что Соединённые Штаты нанесли удар ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат, который использовался для борьбы с боевиками ИГИЛ*. В результате случившегося погибло как минимум шесть человек.