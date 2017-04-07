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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 10:13

Володин: Роль мирового жандарма чревата последствиями для США

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что роль мирового жандарма чревата последствиями для Соединённых Штатов.

По его словам, США перечеркнули все усилия России и её союзников в борьбе с терроризмом. Володин призвал предотвратить развитие событий в Сирии по иракскому сценарию и приложить для этого все усилия.

— То же самое, конечно, может произойти и в Сирии, поэтому нужно делать всё, чтобы не допустить такого сценария, тем более, ещё раз подчеркну, удары были нанесены по совершенно надуманным предлогам, — сказал спикер Госдумы РФ.

Напомним, что Соединённые Штаты нанесли удар ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат, который использовался для борьбы с боевиками ИГИЛ*. В результате случившегося погибло как минимум шесть человек.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Сергей Асташов
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