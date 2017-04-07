Володин: Роль мирового жандарма чревата последствиями для США
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что роль мирового жандарма чревата последствиями для Соединённых Штатов.
По его словам, США перечеркнули все усилия России и её союзников в борьбе с терроризмом. Володин призвал предотвратить развитие событий в Сирии по иракскому сценарию и приложить для этого все усилия.
— То же самое, конечно, может произойти и в Сирии, поэтому нужно делать всё, чтобы не допустить такого сценария, тем более, ещё раз подчеркну, удары были нанесены по совершенно надуманным предлогам, — сказал спикер Госдумы РФ.
Напомним, что Соединённые Штаты нанесли удар ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат, который использовался для борьбы с боевиками ИГИЛ*. В результате случившегося погибло как минимум шесть человек.
* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.