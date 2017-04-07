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Опубликовано 7 апреля 2017, 10:39

Британская академия искусств назвала лучшие игры 2016 года

Фото &copy; Wikimeida Commons

Фото © Wikimeida Commons

Главный приз достался приключенческому боевику от Naughty Dog — Uncharted 4: A Thief's End.

6 апреля в Лондоне представители Академии кино и телевизионных искусств BAFTA назвали лучшие игры 2016 года в рамках церемонии премии British Academy Games Awards. Знаковым событием стала победа Uncharted 4: A Thief's End в категории "Игра года". Приключенческому боевику от студии Naughty Dog удалось обойти многопользовательской шутер Overwatch — последний ранее был признан игрой года по версии D.I.C.E. Awards и The Game Awards.

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Uncharted 4: A Thief's End признана игрой 2016 года по версии BAFTA

Фото © Wikimeida Commons

  • "Лучшая британская игра" — Overcooked
  • "Лучшее повествование" — Inside
  • "Награда за геймдизайн" — Inside
  • "Лучшая мобильная игра" — Pokemon Go
  • "Лучшая семейная игра" — Overcooked
  • "Лучший мультиплеер" — Overwatch
  • "Лучший актёр" — Сисси Джонс (Делайла, Firewatch)
  • "Игру, которую стоит увидеть" — Among The Stones
  • "Лучший дебют" — Firewatch
  • "Эволюционирующая игра" — Rocket League
  • "Награда за аудиосопровождение" — The Last Guardian
  • "Награда за художественные достижения" — Inside
  • "Специальный приз" — Бренда Ромеро
  • "Лучшая музыка" — Virginia
  • "Награда за инновации" — That Dragon, Cancer
  • "Лучшая игра" — Uncharted 4: A Thief's End

BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) — независимая общественно-благотворительная организация Великобритании, а также собственно награды, которые вручаются этой институцией за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. Академия была образована 16 апреля 1947 года. В 1998 году BAFTA впервые признала компьютерные игры и интерактивные медиа на первой церемонии вручения наград BAFTA Interactive Entertainment Awards. Победителями стали GoldenEye 007, Gran Turismo и интерактивная комедия MindGym, показанная на веб-сайте BBC News Online.

Uncharted 4: A Thief's End — четвёртая и заключительная часть приключений Натана Дрейка, которого принято считать Индианом Джонсом от мира видеоигр. Игра вышла 10 мая 2016 года на PlayStation 4. Сейчас студия Naughty Dog работает над спин-оффом — The Lost Legacy. Он расскажет историю Хлои и Надин, старых знакомых нашего героя.

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Сергей Сурепин
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