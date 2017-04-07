Британская академия искусств назвала лучшие игры 2016 года
Фото © Wikimeida Commons
Главный приз достался приключенческому боевику от Naughty Dog — Uncharted 4: A Thief's End.
6 апреля в Лондоне представители Академии кино и телевизионных искусств BAFTA назвали лучшие игры 2016 года в рамках церемонии премии British Academy Games Awards. Знаковым событием стала победа Uncharted 4: A Thief's End в категории "Игра года". Приключенческому боевику от студии Naughty Dog удалось обойти многопользовательской шутер Overwatch — последний ранее был признан игрой года по версии D.I.C.E. Awards и The Game Awards.
Uncharted 4: A Thief's End признана игрой 2016 года по версии BAFTA
Фото © Wikimeida Commons
- "Лучшая британская игра" — Overcooked
- "Лучшее повествование" — Inside
- "Награда за геймдизайн" — Inside
- "Лучшая мобильная игра" — Pokemon Go
- "Лучшая семейная игра" — Overcooked
- "Лучший мультиплеер" — Overwatch
- "Лучший актёр" — Сисси Джонс (Делайла, Firewatch)
- "Игру, которую стоит увидеть" — Among The Stones
- "Лучший дебют" — Firewatch
- "Эволюционирующая игра" — Rocket League
- "Награда за аудиосопровождение" — The Last Guardian
- "Награда за художественные достижения" — Inside
- "Специальный приз" — Бренда Ромеро
- "Лучшая музыка" — Virginia
- "Награда за инновации" — That Dragon, Cancer
- "Лучшая игра" — Uncharted 4: A Thief's End
BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) — независимая общественно-благотворительная организация Великобритании, а также собственно награды, которые вручаются этой институцией за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. Академия была образована 16 апреля 1947 года. В 1998 году BAFTA впервые признала компьютерные игры и интерактивные медиа на первой церемонии вручения наград BAFTA Interactive Entertainment Awards. Победителями стали GoldenEye 007, Gran Turismo и интерактивная комедия MindGym, показанная на веб-сайте BBC News Online.
Uncharted 4: A Thief's End — четвёртая и заключительная часть приключений Натана Дрейка, которого принято считать Индианом Джонсом от мира видеоигр. Игра вышла 10 мая 2016 года на PlayStation 4. Сейчас студия Naughty Dog работает над спин-оффом — The Lost Legacy. Он расскажет историю Хлои и Надин, старых знакомых нашего героя.