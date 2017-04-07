Британская академия искусств назвала лучшие игры 2016 года

Главный приз достался приключенческому боевику от Naughty Dog — Uncharted 4: A Thief's End.

6 апреля в Лондоне представители Академии кино и телевизионных искусств BAFTA назвали лучшие игры 2016 года в рамках церемонии премии British Academy Games Awards. Знаковым событием стала победа Uncharted 4: A Thief's End в категории "Игра года". Приключенческому боевику от студии Naughty Dog удалось обойти многопользовательской шутер Overwatch — последний ранее был признан игрой года по версии D.I.C.E. Awards и The Game Awards.

Uncharted 4: A Thief's End признана игрой 2016 года по версии BAFTA Фото © Wikimeida Commons

"Лучшая британская игра" — Overcooked

"Лучшее повествование" — Inside

"Награда за геймдизайн" — Inside

"Лучшая мобильная игра" — Pokemon Go

"Лучшая семейная игра" — Overcooked

"Лучший мультиплеер" — Overwatch

"Лучший актёр" — Сисси Джонс (Делайла, Firewatch)

"Игру, которую стоит увидеть" — Among The Stones

"Лучший дебют" — Firewatch

"Эволюционирующая игра" — Rocket League

"Награда за аудиосопровождение" — The Last Guardian

"Награда за художественные достижения" — Inside

"Специальный приз" — Бренда Ромеро

"Лучшая музыка" — Virginia

"Награда за инновации" — That Dragon, Cancer

"Лучшая игра" — Uncharted 4: A Thief's End

BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) — независимая общественно-благотворительная организация Великобритании, а также собственно награды, которые вручаются этой институцией за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. Академия была образована 16 апреля 1947 года. В 1998 году BAFTA впервые признала компьютерные игры и интерактивные медиа на первой церемонии вручения наград BAFTA Interactive Entertainment Awards. Победителями стали GoldenEye 007, Gran Turismo и интерактивная комедия MindGym, показанная на веб-сайте BBC News Online.