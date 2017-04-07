Авторы Candy Crush работают над новой Call of Duty
Фото © Wikimedia Commons
Новый военный шутер станет первой игрой компании King, созданной для Activision Blizzard.
Студия King, известная благодаря мобильной игре Candy Crush Saga, сейчас разрабатывает новый проект для издательства Activision Blizzard. В этот раз King выпустит на iOS и Android новую часть военного шутера Call of Duty.
В серии Call of Duty выйдет мобильная игра
Фото © Wikimedia Commons
Сейчас проект находится на ранней стадии. Представители King заявили, что команда приложит все усилия для выпуска шутера, максимально похожего на консольную версию игры.
Напомним, осенью 2015 года издательство Activision Blizzard приобрело создателей серии игры Candy Crush за 5,9 миллиарда долларов.