Вышло крупное дополнение к Hearthstone
Кадр видео Ролик дополнения «Экспедиция в Ун’Горо». Скриншот © L!FE
Для всех игроков стало доступно дополнение "Экспедиция в Ун'Горо" с новыми картами и персонажами.
6 апреля состоялся выход нового дополнения к коллекционной карточной игре Hearthstone — "Экспедиция в Ун'Горо". Игроков ждёт 135 новых карт.
Также студия Blizzard добавила в игру две новые механики: задания, в которых необходимо выполнять определённые условия, и адаптацию (существо получает одно из трёх выбранных свойств, всего их — десять).
Hearthstone получила новое дополнение
Кадр видео Ролик дополнения "Экспедиция в Ун’Горо". Скриншот © L!FE
Коллекционная карточная игра Hearthstone вышла в марте 2014 года и сейчас доступна на PC, iOS и Android.