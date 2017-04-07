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Опубликовано 7 апреля 2017, 12:45

Вышло крупное дополнение к Hearthstone

Кадр&nbsp;видео&nbsp;Ролик дополнения &laquo;Экспедиция в Ун&rsquo;Горо&raquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео Ролик дополнения «Экспедиция в Ун’Горо». Скриншот © L!FE

Для всех игроков стало доступно дополнение "Экспедиция в Ун'Горо" с новыми картами и персонажами.

6 апреля состоялся выход нового дополнения к коллекционной карточной игре Hearthstone — "Экспедиция в Ун'Горо". Игроков ждёт 135 новых карт.

Также студия Blizzard добавила в игру две новые механики: задания, в которых необходимо выполнять определённые условия, и адаптацию (существо получает одно из трёх выбранных свойств, всего их — десять).

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Hearthstone получила новое дополнение

Кадр видео Ролик дополнения "Экспедиция в Ун’Горо". Скриншот © L!FE

Коллекционная карточная игра Hearthstone вышла в марте 2014 года и сейчас доступна на PC, iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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