На мобильных устройствах вышел файтинг по "Трансформерам"

В App Store и Google Play появилась игра "Трансформеры: Закалённые в бою", снятая по одноимённой вселенной. За разработку отвечала канадская студия Kabam, ранее выпустившая ещё один файтинг — Marvel: Contest of Champions.

В игре "Трансформеры: Закалённые в бою" разработчики объединили все ранее выходившие фильмы, игры и сериалы в этой вселенной. По словам авторов файтинга, связано это с тем, что в мире "Трансформеров" произошёл разрыв в пространственно-временном континууме. Это стало причиной смешивания реальностей.