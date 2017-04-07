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Опубликовано 7 апреля 2017, 16:15

На мобильных устройствах вышел файтинг по "Трансформерам"

Скриншот видео Transformers: Forged to Fight

Скриншот видео Transformers: Forged to Fight

Канадская студия Kabam выпустила на мобильных устройствах файтинг "Трансформеры: Закалённые в бою".

В App Store и Google Play появилась игра "Трансформеры: Закалённые в бою", снятая по одноимённой вселенной. За разработку отвечала канадская студия Kabam, ранее выпустившая ещё один файтинг — Marvel: Contest of Champions.

В игре "Трансформеры: Закалённые в бою" разработчики объединили все ранее выходившие фильмы, игры и сериалы в этой вселенной. По словам авторов файтинга, связано это с тем, что в мире "Трансформеров" произошёл разрыв в пространственно-временном континууме. Это стало причиной смешивания реальностей.

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Файтинг по "Трансформерам" вышел в App Store и Google Play

Скриншот видео Transformers: Forged to Fight

Игра "Трансформеры: Закалённые в бою" бесплатно доступна в App Store и Google Play.

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Сергей Сурепин
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