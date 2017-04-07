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Опубликовано 7 апреля 2017, 14:03

Microsoft убрала в Project Scorpio разъём для Kinect

Кадр видео: &copy; youtube/Xbox

Кадр видео: © youtube/Xbox

Американская корпорация молчит о том, будет ли поставляться с консолью адаптер за 2,5 тысячи рублей.

6 апреля команда Digital Foundry, являющейся частью Eurogamer, раскрыла технические характеристики новой консоли Microsoft, которая носит кодовое название Project Scorpio. Как оказалось, разработчики убрали из консоли разъём для камеры Kinect.

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Project Scorpio не будет работать с камерой Kinect

Ранее Microsoft отказалась от камеры Kinect и начала выпускать Xbox One и Xbox One S без неё. Несмотря на это, пользователи могли бесплатно получить адаптер, с помощью которого камера подключается к консоли.

Сейчас срок специального предложения истёк. Это наталкивает на мысль, что покупателям Project Scorpio придётся заплатить лишние 2,5 тысячи рублей за адаптер. В Microsoft ситуацию не комментируют.

Напомним, презентация Project Scorpio запланирована на 11 июня в рамках E3.

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Сергей Сурепин
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