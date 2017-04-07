Microsoft убрала в Project Scorpio разъём для Kinect

Американская корпорация молчит о том, будет ли поставляться с консолью адаптер за 2,5 тысячи рублей.

6 апреля команда Digital Foundry, являющейся частью Eurogamer, раскрыла технические характеристики новой консоли Microsoft, которая носит кодовое название Project Scorpio. Как оказалось, разработчики убрали из консоли разъём для камеры Kinect.

Project Scorpio не будет работать с камерой Kinect

Ранее Microsoft отказалась от камеры Kinect и начала выпускать Xbox One и Xbox One S без неё. Несмотря на это, пользователи могли бесплатно получить адаптер, с помощью которого камера подключается к консоли.

Сейчас срок специального предложения истёк. Это наталкивает на мысль, что покупателям Project Scorpio придётся заплатить лишние 2,5 тысячи рублей за адаптер. В Microsoft ситуацию не комментируют.