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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 16:18

Фото и видео с места наезда грузовика на толпу в Стокгольме

Сегодня грузовик въехал в людей в Стокгольме. По предварительным данным, жертвами стали три человека. Также СМИ сообщили, что в результате ЧП есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

We have got to find a better way to treat each other. War and terror cannot solve our problems!!!!

Публикация от LaGaylia Frazier (@lagayliafrazier)

Место происшествия оцеплено. Там уже работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Данные о ЧП выясняются.

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Анна Лощакова
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