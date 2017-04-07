Фото и видео с места наезда грузовика на толпу в Стокгольме
Сегодня грузовик въехал в людей в Стокгольме. По предварительным данным, жертвами стали три человека. Также СМИ сообщили, что в результате ЧП есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.
SON DAKİKA! | #Stockholm'de bir kişi kamyonla kalabalığın içine daldı https://t.co/WE2uFdBoq1 pic.twitter.com/u1XKQqvxQZ— Gazete Manifesto (@ManifestoGazete) 7 апреля 2017 г.
Фото: Twitter.com
RT @franceinfo : #Stockholm : les services de sécurité suédois évoquent un “attentat”. https://t.co/E5WML8yUok pic.twitter.com/l9trdAcTdC— Xavier Bizot (@Xavb22) 7 апреля 2017 г.
Место происшествия оцеплено. Там уже работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Данные о ЧП выясняются.