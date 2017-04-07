Наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме: фото и видео очевидцев из соцсетей

В Стокгольме грузовик въехал в группу людей. По предварительным данным, три человека погибли. Очевидцы рассказывают, что машина въехала в толпу на бешеной скорости. Прохожие стали разбегаться в разные стороны. Машина остановилась лишь после того, как врезалась в витрину одного из магазинов. Лайф собрал фото и видео, которые выкладывают очевидцы происшествия в соцсети.