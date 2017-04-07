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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 16:47

Наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме: фото и видео очевидцев из соцсетей

Фото: &copy;&nbsp;TT News Agency/Andreas Schyman/via REUTERS

Фото: © TT News Agency/Andreas Schyman/via REUTERS

В Стокгольме грузовик въехал в группу людей. По предварительным данным, три человека погибли. Очевидцы рассказывают, что машина въехала в толпу на бешеной скорости. Прохожие стали разбегаться в разные стороны. Машина остановилась лишь после того, как врезалась в витрину одного из магазинов. Лайф собрал фото и видео, которые выкладывают очевидцы происшествия в соцсети.

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Мария Иванова
  • Дичь
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