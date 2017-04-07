Петербурженка из Стокгольма рассказала об ужасе после наезда фуры на толпу
Жительница Санкт-Петербурга Анна С. была в центре Стокгольма во время наезда грузовика на толпу пешеходов.
— Город перекрыт. Я была на продуктовой конференции в отеле Miss Clara в пяти минутах от происшествия. В какой-то момент наш лектор остановился и включил новости. Над городом летают вертолёты, слышно много сирен. Нас из отеля не выпускают. Говорят, что всё перекрыто и полиция просит оставаться на местах. В соседних офисах то же самое. Уже подтвердили, что атака, — поделилась девушка подробностями происходящего в столице Швеции.
Петербурженка была в центре Стокгольма во время наезда грузовика на толпу людей
Фото: © flickr.com
Напомним, 7 апреля на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма грузовик въехал в прогуливающихся людей. По данным местных СМИ, жертвами стали как минимум три человека.
За ходом событий следите в нашей текстовой трансляции.