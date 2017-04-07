Петербурженка из Стокгольма рассказала об ужасе после наезда фуры на толпу

Жительница Санкт-Петербурга Анна С. была в центре Стокгольма во время наезда грузовика на толпу пешеходов.

— Город перекрыт. Я была на продуктовой конференции в отеле Miss Clara в пяти минутах от происшествия. В какой-то момент наш лектор остановился и включил новости. Над городом летают вертолёты, слышно много сирен. Нас из отеля не выпускают. Говорят, что всё перекрыто и полиция просит оставаться на местах. В соседних офисах то же самое. Уже подтвердили, что атака, — поделилась девушка подробностями происходящего в столице Швеции.