Премьер Швеции назвал наезд грузовика на людей терактом
Фото: Twitter.com
Премьер-министр Швеции классифицировал наезд грузовика на людей в центре Стокгольма как теракт.
#BREAKING: Swedish police say a truck has driven into crowds injuring people on a main shopping street in central #Stockholm pic.twitter.com/n0WRvHEIlz— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 7 апреля 2017 г.
— Швеция подверглась атаке. Всё указывает на то, что это была террористическая атака, — заявил Стефан Лёвен на пресс-конференции.
По разным данным, жертвами стали от двух до пяти человек. Местные СМИ также сообщают, что один из подозреваемых задержан.