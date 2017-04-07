Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 17:04

Премьер Швеции назвал наезд грузовика на людей терактом

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Премьер-министр Швеции классифицировал наезд грузовика на людей в центре Стокгольма как теракт.

— Швеция подверглась атаке. Всё указывает на то, что это была террористическая атака, — заявил Стефан Лёвен на пресс-конференции.

По разным данным, жертвами стали от двух до пяти человек. Местные СМИ также сообщают, что один из подозреваемых задержан.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • теракты
  • Швеция
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar