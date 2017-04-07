Теракт в Стокгольме совершён на угнанном грузовике

Грузовик, на котором сегодня злоумышленник протаранил группу людей в центре Стокгольма, был угнан. Об этом сообщает местная газета "Афтонбладет".

Фото: Twitter

По данным газеты, преступник запрыгнул в машину и уехал на ней, когда водитель занимался разгрузкой партии товара у ресторана.

Фото: Twitter