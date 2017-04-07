Полиция оцепила королевский дворец и парламент в Стокгольме после теракта
Полиция усилила оцепление у здания риксдага (местного парламента) и официальной резиденции шведских монархов в Стокгольме после теракта на улице Дроттнинггатан, передаёт портал svt.se. Репортёры отмечают, что большинство административных зданий и королевский дворец располагаются в центральном районе города, где произошёл наезд грузовика на толпу людей.
Фото: Twitter
Напомним, ЧП произошло около 16 часов по Москве. Грузовик протаранил толпу людей около городского универмага. По последним данным, погибло 5 человек, около десятка пострадало. Полиция признала произошедшее терактом. Подозреваемый задержан.