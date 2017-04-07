Полиция оцепила королевский дворец и парламент в Стокгольме после теракта

Полиция усилила оцепление у здания риксдага (местного парламента) и официальной резиденции шведских монархов в Стокгольме после теракта на улице Дроттнинггатан, передаёт портал svt.se. Репортёры отмечают, что большинство административных зданий и королевский дворец располагаются в центральном районе города, где произошёл наезд грузовика на толпу людей.