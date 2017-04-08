Слезаем с мамкиной шеи: профориентация для гиков

Начнём с тех, кто без ума от компьютерных игр и может просиживать за ними часы напролёт. Индустрия эта очень денежная, и там полно работы. Основные вакансии, на которые готовы брать людей с минимальным опытом работы или вовсе без такового, — это тестировщики и комьюнити-менеджеры.

Тестировщик — в некотором смысле работа мечты, потому что тебе как бы платят деньги за то, что ты играешь. И уж точно никто не сможет сказать, что ты тратишь время зря! Но есть и ряд недостатков. Вряд ли тебе сразу дадут тестировать стратегии и шутеры — начать придётся с "ферм" и прочих "три-в-ряд": проверять, исчезают ли кристаллики и вовремя ли созревает урожай. Кроме того, в работе тестировщика присутствует довольно много отчётности — каждый баг должен быть зафиксирован и описан, прежде чем его отправят на доработку.

Впрочем, перспективы на данной должности довольно неплохие — если у тебя хорошие мозги и есть способности к руководству, через два-три года можно возглавить группу, а то и отдел. А если есть интерес к математике и статистике, то можно и в гейм-дизайнеры выбиться, а это уже интересная творческая работа.

Второй вариант для геймера без блестящего резюме — это сотрудник службы поддержки. Для этого необходим очень большой игровой опыт, высокие коммуникативные навыки и нервы из стали, поскольку к тебе часто будут обращаться с дурацкими просьбами или в агрессивной манере. Или и то и другое. Впрочем, комьюнити у игр разное, так что тут ещё многое зависит от самой игры.

В плане карьерных перспектив в саппорте не так интересно, как в тестировании, так что эта позиция подходит для самого начала карьеры, но потом отдел стоит сменить.

Универсальный совет для гика из любой области — это продажи вашего любимого гик-всего. Чем бы вы ни увлекались: комиксами, фитнесом, музыкой или оригами, — исходники для этого должен кто-то продавать. И нет продавца лучше того, кто действительно любит, разбирается и сам является потребителем товара. В отличие от агрессивно впаривающих или откровенно скучающих на работе коллег, вы будете действительно полезны своим клиентам.

Особенно это касается сфер, где компетентный совет, вообще-то, довольно важная штука. Неправильно подобранные материалы могут испортить работу начинающего художника, который сам ещё не разбирается во всех тонкостях и не знает, какой плотности бумага ему нужна. Чем отличаются кроссовки для бега от штангеток, начинающий адепт ЗОЖа тоже может не понимать. А тут ты — со своим огромным багажом знаний, который всё равно было некуда девать.

Со временем можно научиться понимать клиентов и делать отличную выручку, что скажется и на твоём доходе. Умение продавать — навык, который точно пригодится в будущем, вне зависимости от того, чем ты займёшься дальше.

Дорасти до администратора небольшого магазина можно за один-два года, а иногда и быстрее. К сожалению, подняться выше редко получается без какого-либо дополнительного образования, связанного с бухгалтерией, юриспруденцией или управлением бизнесом. Впрочем, если почувствуешь уверенность в себе — можно открыть и своё дело, например интернет-магазин.

Контент нужен в больших количествах и самый разный: статьи, заметки, переводы — это только то, что касается текста. Тут важны грамотный русский язык и умение точно формулировать мысли. Опять же сотни часов, потраченные на ерунду с точки зрения твоей мамы, тут превращаются в экспертизу. Придётся многому учиться в плане подачи материала, но если ты знаешь матчасть — будь то история Первой мировой, асаны йоги или вселенная Warhammer, — то, скорее всего, тебя охотно возьмут в профильное издание. Вполне вероятно, что начать придётся с простого копирайтинга — занятия не особо творческого и невысоко оплачиваемого. Такие работы нетрудно найти на биржах фриланса или непосредственно связавшись с редакцией журнала, портала или паблика. Набив руку, можно стать неплохим автором, а после — и редактором, или уйти, например, в SMM.

Большой плюс этого направления в том, что можно взять несколько подработок и без особого труда совмещать их с учёбой, пополняя портфолио. Ну, и деньги платят.

Мечта всех гиков — летсплеи и прочие стримы, которые приносят тебе деньги без отрыва от любимого занятия, тоже осуществима, но всё не так просто, как кажется. Тебе придётся освоить базовые навыки монтажа видео, продвижения канала в соцсетях и, конечно, хорошо чувствовать публику. Твой контент должен чем-то цеплять, быть особенным. За плавностью игры стоят многие часы исследований игрового мира, поэтому будь готов, что играть придётся очень много и необязательно в той манере, в которой нравится тебе, ведь зрители могут хотеть чего-то своего. Также стоит поработать над навыками речи и тембром голоса: в летсплеях это многое решает, и вряд ли твоей аудитории будет приятно слушать твои неловкие "а-а-а…" и "э-э-э…".

Перспективы тут большие — теоретически можно стать звездой YouTube и грести деньги лопатой, но, как это сделать, точно тебе не подскажет никто.

Как видишь, вариантов заработать себе на скидки в Steam хватает, было бы желание. Для получения более классной и престижной профессии в любимой сфере, конечно, придётся поучиться, но что может быть лучшей школой, чем сама жизнь? Будущее за теми, кто умеет делать что-то уже сейчас и учиться по ходу дела, а не только просиживать штаны на скучных парах — вот это занятие в нашем обществе уж точно переоценено.