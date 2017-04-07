Очевидец: На месте теракта в Стокгольме остаётся много людей — все плачут
Фото: Twitter
Люди не спешат расходиться с места происшествия, там также остаётся много полиции и военных.
На месте теракта в Стокгольме остаётся много людей, и они не расходятся, сообщил Лайфу житель города Виталий, который находится непосредственно у места, где грузовик въехал в людей.
— Я нахожусь в непосредственной близости. Здесь всё оцеплено, не могу дальше подойти, много полиции с собаками, военные, много людей. Плачут все. Людей не разгоняют. Мне сказал полицейский, что это террористическая атака. Никто ничего не скрывает. Все смотрят, стоят, всем интересно, никто не расходится, — рассказал Виталий.
Он также подтвердил, что речь идёт о центральном, туристическом районе города. Метро в Стокгольме, по его словам, сейчас не работает.
Терактом произошедшее уже назвал премьер-министр Швеции, есть информация о нескольких погибших.