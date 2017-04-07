В ГД единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США крылатыми ракетами по базе в Хомсе.

— Депутаты Госдумы обращаются к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом осудить агрессивные действия США, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма, — отмечается в заявлении депутатов.

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