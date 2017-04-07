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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 17:38

В ГД единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США крылатыми ракетами по базе в Хомсе.

— Депутаты Госдумы обращаются к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом осудить агрессивные действия США, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма, — отмечается в заявлении депутатов.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

Напомним, Россия осуждает удар крылатыми ракетами по территории авиабазы в Хомсе. И Кремль, и депутаты Госдумы, и МИД РФ называют это актом агрессии, которым пытаются отвлечь внимание от многочисленных жертв в Мосуле.

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Ирина Топоркова
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