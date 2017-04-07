В ГД единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США крылатыми ракетами по базе в Хомсе.
— Депутаты Госдумы обращаются к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом осудить агрессивные действия США, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма, — отмечается в заявлении депутатов.
Фото: ©L!FE
Напомним, Россия осуждает удар крылатыми ракетами по территории авиабазы в Хомсе. И Кремль, и депутаты Госдумы, и МИД РФ называют это актом агрессии, которым пытаются отвлечь внимание от многочисленных жертв в Мосуле.