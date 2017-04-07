В Королевской опере в Стокгольме отменили премьеру "Лебединого озера"

Премьерный показ балета на музыку Петра Чайковского "Сон о лебедином озере", который должен был состояться вечером 7 апреля в Королевской опере в Стокгольме, отменяется из-за теракта. Об этом сообщается на странице шведского театра на "Фейсбуке".

— Сегодняшняя премьера "Сон о лебедином озере" отменяется из-за ситуации в Стокгольме. Наши мысли с теми, кто пострадали в это трудное время, — сообщили на официальной страничке театра. В Королевской опере также уточнили, что все купившие на премьеру билеты смогут вернуть их.