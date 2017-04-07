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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 17:54

В Королевской опере в Стокгольме отменили премьеру "Лебединого озера"

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Daniel

Фото: © REUTERS/Daniel

Премьерный показ балета на музыку Петра Чайковского "Сон о лебедином озере", который должен был состояться вечером 7 апреля в Королевской опере в Стокгольме, отменяется из-за теракта. Об этом сообщается на странице шведского театра на "Фейсбуке".

— Сегодняшняя премьера "Сон о лебедином озере" отменяется из-за ситуации в Стокгольме. Наши мысли с теми, кто пострадали в это трудное время, — сообщили на официальной страничке театра. В Королевской опере также уточнили, что все купившие на премьеру билеты смогут вернуть их.

Напомним, сегодня на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. По последней информации, погибло пять человек. За событиями в Стокгольме следите в текстовой трансляции Лайфа.

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Мария Медведева
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