Космонавты-призраки и Гагарин, погибший на Луне. Легенды о советском космосе

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, совершив виток вокруг Земли на космическом корабле "Восток", открыл новую эру в истории человечества. Человек проложил дорогу в космос. Это было главным поводом для гордости в советской стране. При этом советскую космическую программу всегда сопровождала строжайшая секретность. В последние годы докосмической эры и первые годы космической не было в стране большего государственного секрета, чем всё, что было связано с космической программой. Такая секретность порой приводила к появлению самых невероятных легенд и мифов, муссировавшихся в западной прессе и подхватываемых конспирологами. Лайф вспомнил самые невероятные мифы и легенды о советской космической программе.

Нулевые космонавты

Так называемые нулевые космонавты — это люди, якобы отправленные СССР в космос ещё до полёта Гагарина. Однако эти запуски закончились неудачно, поэтому советское руководство из соображений престижа якобы строжайше засекретило не только факт запусков, но и личности "нулевых космонавтов". О них ничего неизвестно, поэтому их ещё иногда называют космонавтами-призраками, поскольку ни в одном архиве нет даже упоминаний о них.

Сенсацию об этих космонавтах запустило в 1959 году итальянское информационное агентство Continentale. Источником информации послужил некий неназываемый чехословацкий коммунист, который по большому секрету поведал корреспонденту страшную тайну — на самом деле СССР уже несколько раз запускал человека в космос, но каждый запуск заканчивался катастрофой, поэтому в Кремле было принято решение строго засекретить эти запуски.

Издание тем временем сообщало всё новые подробности. Стали известны имена погибших космонавтов и даже обстоятельства их гибели. Первый — Алексей Ледовский погиб во время запуска пилотируемой баллистической ракеты с полигона Капустин Яр 1 ноября 1957 года. 1 февраля 1958 года погиб Сергей Шиборин. 1 января 1959 года — Андрей Митков. Все они якобы погибли при попытке совершить пилотируемый суборбитальный полёт. Четвёртой погибшей стала Мария Громова, якобы разбившаяся при запуске орбитального самолёта с ракетным двигателем.

Возможно, в тех условиях информация итальянцев, переданная через "чешского коммуниста", выглядела вполне правдоподобно. Однако сейчас можно уверенно сказать, что это утка. СССР действительно осуществлял суборбитальные полёты с начала 50-х годов, правда непилотируемые. Пассажирами этих ракет были собаки.

Вероятно, какие-то сведениях о советских запусках до западных разведчиков и аналитиков доходили, хотя и в искажённом виде. Так, все названные итальянцами даты не совпадают с реальными датами запусков ракет с Капустина Яра.

Проект суборбитального пилотируемого полёта в космос действительно существовал (проект ВР-190) и собак запускали как раз в рамках подготовки к нему. Однако после запуска спутника в космос Королёв потерял интерес к "ненастоящим" суборбитальным полётам и загорелся идеей осуществить настоящий полёт с выходом на орбиту и витком вокруг Земли. И с начала 1959 года вся советская космическая программа переключилась на подготовку первого пилотируемого полёта в космос.

Несколько сомнительно, что Королёв, совершив несколько неудачных суборбитальных запусков и не совершив ни одного удачного пилотируемого, вдруг переключился бы на полноценный космический полёт, осуществить который было на порядок сложнее.

В конце концов, в архивах нет вообще никаких упоминаний об этих людях. Они не упоминаются ни как летчики, ни как космонавты. Нет ни единого их следа. О них никто не упоминает в мемуарах. Даже с наступлением гласности и раскрытием архивов никто не обмолвился об этих людях, хотя ещё были живы многие имевшие отношение к советской космической программе.

Конспирологи могут сказать, что эти люди просто чрезвычайно засекречены, но добиться такой секретности очень сложно и, главное, незачем. Но СССР было очень важно первенство именно с имиджевой точки зрения. Важен был сам факт осуществления полёта. Известно, что перед полётом Гагарина заранее было заготовлено три шаблона: первый извещал весь мир о первом полёте человека в космос, второй был обращением ко всем государствам с просьбой оказать помощь в поисках космонавта (на случай его приземления в непредусмотренном месте), третий извещал о гибели первого космонавта в истории человечества. То есть подготовка к полёту была тщательно засекречена, но сам полёт делать секретом никто не планировал даже в случае его неудачи. Поэтому не очень понятно, что могло бы заставить советское руководство так тщательно скрывать пилотируемые суборбитальные полёты, ведь они были бы в любом случае первыми.

В российских СМИ к 40-летней годовщине гагаринского полёта появилась сенсационная информация. Некий Михаил Руденко из ОКБ-46 подтвердил факт трёх суборбитальных полётов, завершившихся неудачно. Однако в его заявлении настораживает несколько моментов. Во-первых, он не сообщает никаких подробностей свыше тех, что упоминались в жёлтой прессе. Во-вторых, не существует ни одного интервью Руденко, за исключением этого невероятно короткого, состоявшего буквально из двух-трёх предложений. Хотя, несомненно, человек, действительно что-то знавший, выступал бы в СМИ значительно чаще. В-третьих, в разных источниках путается его должность. Одни называют его инженером-экспериментатором, другие — старшим инженером, третьи — главным инженером.

По всей видимости, "заявление Руденко" было либо чьей-то шуткой, либо мистификацией какого-то журналиста. Поскольку Владимир Молодцов, один из создателей корабля "Восток", позднее утверждал, что никакого Руденко в ОКБ-46 он никогда не видел, а кроме того, оспорил и пилотируемые суборбитальные запуски, заявив, что присутствовал почти на всех таких запусках лично и ни разу в них не принимали участие пилоты.

Точку в истории с космонавтами-призраками поставил знаменитый американский историк космоса Джеймс Оберг, который в своё время подробно изучал легенду о нулевых космонавтах и ещё в 80-е годы пришёл к выводу, что истории о советских суборбитальных космонавтах являются не более чем легендами.

Другие потерянные космонавты

Тем не менее потерянные космонавты появлялись и позднее. На этот раз, правда, их гибель увязывалась с неудачными запусками советских кораблей и спутников, которые действительно имели место. На роль погибших космонавтов также назначались реально существовавшие люди.

В мае 1960 года СССР произвёл запуск прототипа "Востока". Полёт был экспериментальным, в качестве пассажира был отправлен "Иван Иванович" — манекен человека, необходимый для отработки системы жизнеобеспечения. Однако корабль отклонился от курса и в результате его обломки упали не в СССР, а в Америке. Сохранить это в тайне, разумеется, было невозможно.

Вновь отличились итальянцы из того же самого агентства, сообщавшего о погибших космонавтах. На этот раз они уверенно сообщили о том, что при запуске корабля погиб советский космонавт Геннадий Завадовский.

Осенью 1960 года сенсационные известия сообщила уже американская пресса. СССР совершил сразу два неудачных запуска человека в космос: в сентябре взорвался на старте корабль с космонавтом Иваном Качуром, а в октябре на орбите взорвался космический корабль, на борту которого находился космонавт Пётр Долгов.

Чуть позже на арену вышли итальянские братья Юдика-Кордилья. Эти двое радиолюбителей якобы слышали и даже записывали на определённых радиочастотах переговоры советских космонавтов с центром управления. И каждый раз, когда братья их слушали, происходило что-нибудь страшное. То космонавт сообщал, что его корабль уходит в открытый космос, то задыхался, то извещал о пожаре. В феврале 1960 корабль Геннадия Михайлова унесло в открытый космос. В ноябре того же года аналогичная судьба постигла и корабль Алексея Грачёва, потерявшегося в космических дебрях после ухода с орбиты. Также сообщалось о гибели некой женщины-космонавта Людмилы и ещё трёх космонавтов во главе с Алексеем Белоконевым, задохнувшихся из-за разгерметизации корабля.

Стоит отметить, что поначалу подробно сообщались имена погибших космонавтов, а в последних случаях их имена уже не сообщались. Всё дело в том, что за советских космонавтов приняли совсем не тех людей. В конце 50-х в "Огоньке" опубликовали фотографии техников-испытателей Института авиационной и космической медицины. Кое-какое отношение к космосу они имели, но вот в космос не летали. В отличие от первого отряда космонавтов, строго засекреченного, их имена не были секретными. Их звали: Алексей Белоконов, Геннадий Завадовский, Иван Качур, Пётр Долгов, Алексей Грачёв и Геннадий Михайлов. Кто-то из заграничных аналитиков увидел их фотографии в журнале и пришёл к выводу, что это и есть первые советские космонавты, готовящиеся к полёту. Эта информация была подхвачена заграничными СМИ, которые в дальнейшем и "запускали" их в космос, а их полёты, как правило, приурочивались к реальным запускам.

Так, утверждалось, что Иван Качур погиб при взрыве во время запуска в сентябре 1960 года. В действительности в сентябре была запущена ракета Р-2 с собаками по кличке Малёк и Пальма. Запуск был успешным. А вот Долгова "похоронили" в связи с неудачным запуском космического аппарата к Марсу. Михайлов стал "жертвой" неудачного запуска станции к Венере.

На самом деле все эти люди были живы и вполне здоровы и продолжали работать в Институте авиации. Сын Белоконова уже после распада СССР с большим удивлением рассказывал о том, что, будучи подростком, услышал по заграничному радио, вещавшему на территории СССР, информацию о том, что его отец задохнулся на орбите. И это в то время, когда он мирно спал в соседней комнате.

Пётр Долгов действительно погиб, но через два года после его мнимой гибели. В отличие от остальных техников, он был парашютистом-испытателем и погиб при прыжке со стратостата с высоты 28 километров (из-за треснувшего гермошлема).

Итальянские братья Юдика-Кордилья в первой половине 60-х стали настоящими звёздами итальянских СМИ, однако через несколько лет, по мере снижения уровня секретности советской программы, их записи стали подвергаться всё большей критике. Указывалось, что космонавты в них разговаривают на русском языке, грамматически неверно строя предложения, что просто невозможно для людей, чей русский язык является родным с рождения.

По мере развития космической техники стало ясно, что в то время было просто невозможно попасть в открытый космос, ибо двигатели первых кораблей не имели достаточной мощности, чтобы уйти с орбиты. Для выхода в межпланетное пространство корабль должен был достигнуть как минимум второй космической скорости, а для ухода из сферы притяжения Солнца и выхода в межзвёздное пространство — третьей космической скорости. Поэтому "потеряться" в межпланетном пространстве для нулевых космонавтов было очень проблематично.

После серии критических отзывов итальянские братья перестали "слышать" советских космонавтов и сейчас их фамилия упоминается только в разного рода конспирологических исследованиях.

Первый советский космонавт в плену у китайцев

В апреле 1961 года английское издание Daily worker сообщило сенсационное известие: СССР запустил человека в космос, им стал Владимир Ильюшин — сын знаменитого советского авиаконструктора, создавшего самолёты Ил. СССР сразу же выступил с опровержением этой информации, но со временем она была подхвачена конспирологами и обросла самыми невероятными деталями.

Оказывается, Ильюшин совершил первый полёт на "Востоке" ещё в апреле 1960 года, но траектория его приземления была рассчитана неверно — и он упал на территории Китая. Космонавт сильно пострадал при приземлении и был захвачен в плен китайцами, которые приняли его за шпиона и арестовали. Советскому руководству только через несколько месяцев удалось добиться от китайцев возвращения космонавта, но история приняла такой оборот, что Ильюшина решили засекретить, а космонавтом назначить Юрия Гагарина, в действительности не бывавшего в космосе. Гагарин якобы очень тяготился этим и хотел рассказать миру правду, но его убили, подстроив авиакатастрофу.

В качестве подтверждения своей версии авторы указывали на тот факт, что Ильюшин на костылях был принят в Кремле и награждён звездой Героя Советского Союза.

История, бесспорно, получилась интересной и захватывающей. В жизни всё было куда прозаичнее. Лётчик-испытатель ОКБ Сухого Владимир Ильюшин в 1960 году действительно был награждён званием Героя Союза, действительно передвигался при помощи костылей и действительно некоторое время провёл в Китае.

Однако награждён он был за работу лётчика-испытателя, награду он принимал после тяжёлой автокатастрофы, в которой получил травму обеих ног и после лечения в Москве действительно провёл некоторое время в Китае, где проходил реабилитацию. Он никогда не входил в состав отряда космонавтов, хотя в настоящее время известны все его члены, включая тех, кто по различным причинам не побывал в космосе.

Гагарин погиб на Луне

Это значительно более поздняя и откровенно маргинальная теория, строящаяся на огромном числе умозрительных предположений. Она заключается в следующем. СССР стремился во что бы то ни стало взять верх и в лунной гонке, для чего в спешке отрабатывалась лунная программа. Хорошо известно, что Гагарин очень хотел снова побывать в космосе и уговорил руководство позволить ему принять участие в лунной программе.

Однако программа была ещё не обкатана, поскольку готовилась поспешно. Тем не менее желание обогнать американцев было столь велико, что было решено пойти на риск и отправить Гагарина на Луну в начале марта 1968 года на аппарате "Зонд-4".

2 марта состоялся старт аппарата под управлением Гагарина, однако из-за сбоя в системе навигации корабль полетел не к Луне, а в другую сторону. При возвращении на Землю корабль также сбился с пути и совершил неудачное приземление в Гвинейском заливе. Гагарин погиб 9 марта. Все люди, которые видели его в промежутке между 9 марта и 27 марта, на самом деле видели специально подобранного двойника, чтобы скрыть неудачный полёт на Луну. А чтобы обман не был раскрыт, 27 марта была инсценирована гибель Гагарина в авиакатастрофе.

Легенда базируется на откровенно слабых аргументах: Гагарин хотел лететь в космос, Гагарин был на космодроме в день запуска "Зонда-4", Гагарин был капитаном отряда советских космонавтов. Всё остальное — домыслы и вымыслы.

Гагарин действительно хотел отправиться в космос ещё раз и даже уговорил руководство назначить его на программу "Союз". Он готовился к полёту и был назначен дублёром космонавта Комарова. Однако "Союз" ещё был сырым и недоработанным, произошла катастрофа, Комаров погиб. После этого руководство и слышать не хотело о полётах Гагарина, боясь потерять живой символ советской космической победы. Гагарин был на космодроме, как и другие космонавты, наблюдавшие за запусками аппаратов.

СССР действительно запускал к Луне беспилотные аппараты "Зонд" для отработки лунного полёта. Была даже назначена предварительная дата первого полёта человека к Луне — 8 декабря 1968 года. Однако полёт так и не состоялся в связи с ненадёжностью техники. Начиная с 1964 года СССР совершил 18 запусков "Зонда" — и почти все они оказались неудачными. Были серьёзные проблемы как с ракетой-носителем, грешившей неполадками, так и с системой навигации.

Из-за неудачных запусков пилотируемый полёт был перенесён из-за практически гарантированной гибели космонавта. Первый удачный запуск был осуществлён лишь в августе 1969 года, через две недели после высадки американцев на спутник Земли.

Кроме того, стоит отметить, что Гагарин не входил в число космонавтов лунного отряда. Первыми должны были лететь Быковский и Рукавишников, которые не совершали бы высадку на Луне, а просто облетели её и вернулись. Высадиться должен был Леонов, летевший в паре с Макаровым. Но ни один советский космонавт к Луне не отправился. После высадки американцев лунная гонка была проиграна и больше не было целесообразности в подготовке рискованного полёта.