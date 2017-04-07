Журналист из Стокгольма: Люди идут к месту теракта, чтобы помочь пострадавшим

Организации людей помогает полиция, рассказала журналист Ольга Даль. Метро в городе не работает.

Люди, которые покинули место теракта в Стокгольме, возвращаются назад, чтобы оказать помощь, рассказала Лайфу журналист из Стокгольма Ольга Даль.

— Народ кричал, метался, крики раздавались, пытались набрать по телефону близких. Довольно быстро эвакуировали магазин, люди бежали, но, поскольку народ достаточно сердобольный, люди стали собираться в обратном направлении. Люди идут назад, чтобы посмотреть, кому они могут помочь. Организовывает их полиция, делает что можно, — рассказала Даль.

Она также заметила, что, несмотря на то что после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля в Швеции сочувствовали пострадавшим и семьям погибших, никакого усиления мер безопасности в Стокгольме не было.