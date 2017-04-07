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Опубликовано 7 апреля 2017, 18:03

Столтенберг: Мы скорбим вместе с народом Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, где грузовик въехал в людей на одной из туристических улиц.

— Ужасные новости из Стокгольма. Мои самые искренние соболезнования всем, кто пострадал. Мы скорбим вместе с народом Швеции, — написал генсек Североатлантического альянса.

Напомним, ЧП произошло около 16 часов по Москве. Грузовик протаранил толпу людей около городского универмага. По последним данным, погибло пять человек, около десятка пострадало.

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Янковская Ольга
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