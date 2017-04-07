Столтенберг: Мы скорбим вместе с народом Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, где грузовик въехал в людей на одной из туристических улиц.
— Ужасные новости из Стокгольма. Мои самые искренние соболезнования всем, кто пострадал. Мы скорбим вместе с народом Швеции, — написал генсек Североатлантического альянса.
Напомним, ЧП произошло около 16 часов по Москве. Грузовик протаранил толпу людей около городского универмага. По последним данным, погибло пять человек, около десятка пострадало.